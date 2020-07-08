مانشستر سيتي يدك قلعة نيوكاسل بخماسية نظيفة

أحرز ديفيد سيلفا هدفا وصنع هدفين، ليقود مانشستر سيتي، بعد عرض رائع، للفوز 5-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء.

وتقدم غابرييل غيبسوس بالهدف الأول لسيتي بعد عشر دقائق، إثر تمريرة من سيلفا، وأصبحت النتيجة 2-صفر بعد تسديدة رياض محرز من مدى قريب، بعد تمريرة من كيفن دي بروين في الدقيقة 21.

وازدادت الأمور سوءا لنيوكاسل في الشوط الثاني، حيث حاول ماتريتشي إبعاد محاولة جيسوس للتسديد، لكن الكرة اصطدمت بزميله فيدريكو فرنانديز، ودخلت المرمى ليتقدم سيتي 3-صفر.

وسجل سيلفا بنفسه من ركلة حرة رائعة من حافة المنطقة في الدقيقة 66 قبل أن يصنع الهدف الخامس للبديل رحيم سترلينج في الوقت بدل الضائع.

وتقدم غابرييل غيبسوس بالهدف الأول لسيتي بعد عشر دقائق، إثر تمريرة من سيلفا، وأصبحت النتيجة 2-صفر بعد تسديدة رياض محرز من مدى قريب، بعد تمريرة من كيفن دي بروين في الدقيقة 21.

وازدادت الأمور سوءا لنيوكاسل في الشوط الثاني، حيث حاول ماتريتشي إبعاد محاولة جيسوس للتسديد، لكن الكرة اصطدمت بزميله فيدريكو فرنانديز، ودخلت المرمى ليتقدم سيتي 3-صفر.

وسجل سيلفا بنفسه من ركلة حرة رائعة من حافة المنطقة في الدقيقة 66 قبل أن يصنع الهدف الخامس للبديل رحيم سترلينج في الوقت بدل الضائع.