أخبار جيدة لمشجعي ريال مدريد.. وخطة لتعويض النقص الدفاعي

كشف مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، عن مجموعة من الأخبار الخاصة بلاعبي الفريق، قبل المباراة التي ستجمع وفريق ألافيس، الجمعة.

وبيّن زين الدين زيدان أن البلجيكي إيدن هازارد والفرنسي رافاييل فاران، سيكونان قادران على اللعب أمام ألافيس، في حين أشار إلى تعرض مارسيلو لإصابة.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن المدرب الفرنسي للنادي الملكي قوله: “شعر هازارد بأوجاع مكان الإصابة، لكنها ليست إصابة جديدة. تدرب معنا كالمعتاد، وآمل أن يلعب معنا في المباريات الأربع المتبقية بالدوري، وأن يشارك في دوري الأبطال بعدها”.

وأضاف زين الدين زيدان قائلا: “يود هازارد أن يكون معنا ولا يخشى تكرار الإصابة. سيكون معنا في مباراة الغد. لدينا في الفريق أشخاص يتمتعون بخبرة طبية أكثر مني، وهم يعرفون على وجه الدقة متى ينبغي أن يترك اللاعب أرض الملعب، وحجم الإصابات وخطورتها”.

وبينما تمثل عودة هازارد خبرا جيدا لعشاق “الملكي”، إلا أن إصابة مارسيلو وإيقاف داني كارفاخال وسيرجيو راموس، يترك فراغا في دفاع الفريق الملكي.

ورغم هذا النقص في خط دفاع ريال مدريد، إلا أن زيدان وضع خطة لذلك، حيث قال: “عندي تشكيلة وخطة في ذهني لمباراة ألافيس ولكني لن أكشف عنها الآن”.

واعتبر زيدان أن لقاء ألافيس مهم للغاية وخصوصا في الوقت الذي يقاتل فيه الفريق الخصم للحيلولة دون هبوطه من الدرجة الأولى، مضيفا: “نعرف أن وضع ألافيس صعب ولكن لا يمكن الاستهانة بأي مباراة مهما كانت. سيكون اللقاء صعبا، إذ لا توجد مباريات سهلة أبدا”.

وبيّن زين الدين زيدان أن البلجيكي إيدن هازارد والفرنسي رافاييل فاران، سيكونان قادران على اللعب أمام ألافيس، في حين أشار إلى تعرض مارسيلو لإصابة.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن المدرب الفرنسي للنادي الملكي قوله: “شعر هازارد بأوجاع مكان الإصابة، لكنها ليست إصابة جديدة. تدرب معنا كالمعتاد، وآمل أن يلعب معنا في المباريات الأربع المتبقية بالدوري، وأن يشارك في دوري الأبطال بعدها”.

وأضاف زين الدين زيدان قائلا: “يود هازارد أن يكون معنا ولا يخشى تكرار الإصابة. سيكون معنا في مباراة الغد. لدينا في الفريق أشخاص يتمتعون بخبرة طبية أكثر مني، وهم يعرفون على وجه الدقة متى ينبغي أن يترك اللاعب أرض الملعب، وحجم الإصابات وخطورتها”.

وبينما تمثل عودة هازارد خبرا جيدا لعشاق “الملكي”، إلا أن إصابة مارسيلو وإيقاف داني كارفاخال وسيرجيو راموس، يترك فراغا في دفاع الفريق الملكي.

ورغم هذا النقص في خط دفاع ريال مدريد، إلا أن زيدان وضع خطة لذلك، حيث قال: “عندي تشكيلة وخطة في ذهني لمباراة ألافيس ولكني لن أكشف عنها الآن”.

واعتبر زيدان أن لقاء ألافيس مهم للغاية وخصوصا في الوقت الذي يقاتل فيه الفريق الخصم للحيلولة دون هبوطه من الدرجة الأولى، مضيفا: “نعرف أن وضع ألافيس صعب ولكن لا يمكن الاستهانة بأي مباراة مهما كانت. سيكون اللقاء صعبا، إذ لا توجد مباريات سهلة أبدا”.