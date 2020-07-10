الداخلية العراقية تكشف سبب وفاة اللاعب كرار إبراهيم

كشفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، عن سبب وفاة حارس مرمى المنتخب الأولمبي ونادي الطلبة كرار إبراهيم، والذي عثر على جثته داخل سيارته الخميس.

وأكدت الداخلية العراقية أن وفاة كرار إبراهيم طبيعية وليست جنائية، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وبحسب الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، فإن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن وفاة اللاعب جاءت نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

وأضاف المحنا أن” الوزارة لم تشكّل لجنة تحقيق لأن الحادث وفق التقرير الطبي يؤكد وفاة اللاعب بشكل مفاجئ وطبيعي”، مشيرا إلى أن “تشكيل مثل تلك اللجان يكون في حوادث القتل، ولا توجد أي شكوك حول ملابسات الوفاة، كما أنه لم يتم اكتشاف أي آثار لضربة أو كدمة”.

ومن جانبها أكدت لجنة الرياضة والشباب النيابية أن وفاة اللاعب كرار إبراهيم هي نتيجة توقف عضلة القلب.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي لوكالة الأنباء العراقية إن “وفاة اللاعب ليست اغتيالا ولا عملية قتل، وإنما هي وفاة طبيعية”، مبينا أن “التقرير الطبي أثبت أن سبب الوفاة هي إصابة تشنج في عضلة القلب أدت إلى وفاته، وليس خنقا كما نشر في بداية الأمر، وأنه بعد الاتصال بالمستشفى تبين أنها إصابة بسكتة قلبية”.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام محلية كانت قد أشارت إلى العثور على جثة كرار إبراهيم “مخنوقا” داخل سيارته في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، مؤكدة وجود شبهة جنائية في الحادثة.

وأكدت الداخلية العراقية أن وفاة كرار إبراهيم طبيعية وليست جنائية، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وبحسب الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، فإن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن وفاة اللاعب جاءت نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

وأضاف المحنا أن” الوزارة لم تشكّل لجنة تحقيق لأن الحادث وفق التقرير الطبي يؤكد وفاة اللاعب بشكل مفاجئ وطبيعي”، مشيرا إلى أن “تشكيل مثل تلك اللجان يكون في حوادث القتل، ولا توجد أي شكوك حول ملابسات الوفاة، كما أنه لم يتم اكتشاف أي آثار لضربة أو كدمة”.

ومن جانبها أكدت لجنة الرياضة والشباب النيابية أن وفاة اللاعب كرار إبراهيم هي نتيجة توقف عضلة القلب.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي لوكالة الأنباء العراقية إن “وفاة اللاعب ليست اغتيالا ولا عملية قتل، وإنما هي وفاة طبيعية”، مبينا أن “التقرير الطبي أثبت أن سبب الوفاة هي إصابة تشنج في عضلة القلب أدت إلى وفاته، وليس خنقا كما نشر في بداية الأمر، وأنه بعد الاتصال بالمستشفى تبين أنها إصابة بسكتة قلبية”.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام محلية كانت قد أشارت إلى العثور على جثة كرار إبراهيم “مخنوقا” داخل سيارته في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، مؤكدة وجود شبهة جنائية في الحادثة.