قبل أمتار من النهاية.. نكسة لريال مدريد

تعرض ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم لنكسة قبل 3 مباريات من نهاية الموسم بإصابة ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو في العضلة المقربة بفخذه الأيسر وفق ما أفاد النادي، الجمعة.

وجاء في بيان مقتضب للنادي الملكي أن مارسيلو «32 عاما» تعرّض “لإصابة في العضلة المقربة اليسرى وستتم متابعة عملية شفائه”، من دون أن يذكر الفترة التي سيغيب عنها عن الملاعب.

إلا أن صحيفة “أس” الإسبانية أفادت بأن الدولي البرازيلي “سيغيب ما بين أسبوعين و3 أسابيع. سيعود إلى دوري الأبطال” الذي تستكمل منافساته في السابع من أغسطس.

ويتصدر ريال مدريد الساعي للقب ثان فقط في الليغا في 8 سنوات وأول منذ 2017 الترتيب بفارق 4 نقاط عن الغريم برشلونة بطل الموسمين الماضيين، بعد فوزه 2-0على ضيفه ديبورتيفو ألافيس في ختام المرحلة 35.

ولم يشارك مارسيلو في التمارين الجماعية، الخميس، عشية لقاء ألافيس وكان سبق أن ذكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن مدافعه يعاني “من إصابة طفيفة وآمل أن تكون إصابة بسيطة فقط”.

وغاب مارسيلو عن مواجة ألافيس، كما يتوقع غيابه عن مباريات غرناطة فياريال وليغانيس حيث من المتوقع أن يحل مكانه الفرنسي فيرلان مندي الذي شارك أساسيا في مباريات عدة هذا الموسم.

على أن يعود لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال على ملعب الاتحاد في 7 أغسطس، علما بأن بطل أوروبا 13 مرة خسر مباراة الذهاب في “سانتياغو برنابيو” 1-2.

وجاء في بيان مقتضب للنادي الملكي أن مارسيلو «32 عاما» تعرّض “لإصابة في العضلة المقربة اليسرى وستتم متابعة عملية شفائه”، من دون أن يذكر الفترة التي سيغيب عنها عن الملاعب.

إلا أن صحيفة “أس” الإسبانية أفادت بأن الدولي البرازيلي “سيغيب ما بين أسبوعين و3 أسابيع. سيعود إلى دوري الأبطال” الذي تستكمل منافساته في السابع من أغسطس.

ويتصدر ريال مدريد الساعي للقب ثان فقط في الليغا في 8 سنوات وأول منذ 2017 الترتيب بفارق 4 نقاط عن الغريم برشلونة بطل الموسمين الماضيين، بعد فوزه 2-0على ضيفه ديبورتيفو ألافيس في ختام المرحلة 35.

ولم يشارك مارسيلو في التمارين الجماعية، الخميس، عشية لقاء ألافيس وكان سبق أن ذكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن مدافعه يعاني “من إصابة طفيفة وآمل أن تكون إصابة بسيطة فقط”.

وغاب مارسيلو عن مواجة ألافيس، كما يتوقع غيابه عن مباريات غرناطة فياريال وليغانيس حيث من المتوقع أن يحل مكانه الفرنسي فيرلان مندي الذي شارك أساسيا في مباريات عدة هذا الموسم.

على أن يعود لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال على ملعب الاتحاد في 7 أغسطس، علما بأن بطل أوروبا 13 مرة خسر مباراة الذهاب في “سانتياغو برنابيو” 1-2.