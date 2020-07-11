ليفربول يتعثر على ملعبه ويبدد حلم “الرقم التاريخي”

تعثر بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول، على ملعبه، للمرة الأولى هذا الموسم، ليبدد فرصته بتحقيق رقم تاريخي.

وتعادل ليفربول بنتيجة 1-1 أمام ضيفه بيرنلي، في الجولة 35 من منافسات البريميرليغ، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها ليرفربول بالانتصار على ملعبه في الدوري هذا الموسم.

وكان ليفربول يلاحق رقما تاريخيا لم يتحقق من قبل، وهو الانتصار في جميع المباريات على أرضه، لكن هدف جاي رودريغيز السبت أحبط هذه المحاولة.

وكان يتعين على ليفربول الفوز في آخر لقائين له بالدوري على ملعبه، أمام بيرنلي وتشلسي، لتحقيق “الرقم الصعب”.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 93، وسيتعين عليه الانتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة، لتحطيم الرقم القياسي بعدد النقاط المحققة بالموسم الواحد.

وسجل لليفربول المدافع أندي روبيرتسون أولا، في الدقيقة 34، قبل أن يعادل المهاجم جاي رودريغيز الكفة في الدقيقة 69.

وتعادل ليفربول بنتيجة 1-1 أمام ضيفه بيرنلي، في الجولة 35 من منافسات البريميرليغ، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها ليرفربول بالانتصار على ملعبه في الدوري هذا الموسم.

وكان ليفربول يلاحق رقما تاريخيا لم يتحقق من قبل، وهو الانتصار في جميع المباريات على أرضه، لكن هدف جاي رودريغيز السبت أحبط هذه المحاولة.

وكان يتعين على ليفربول الفوز في آخر لقائين له بالدوري على ملعبه، أمام بيرنلي وتشلسي، لتحقيق “الرقم الصعب”.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 93، وسيتعين عليه الانتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة، لتحطيم الرقم القياسي بعدد النقاط المحققة بالموسم الواحد.

وسجل لليفربول المدافع أندي روبيرتسون أولا، في الدقيقة 34، قبل أن يعادل المهاجم جاي رودريغيز الكفة في الدقيقة 69.