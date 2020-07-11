وفاة أسطورة إنجلترا.. صاحب “التعليق الأسوأ” عن منتخب مصر

أعلن، السبت، رحيل لاعب منتخب إنجلترا الأسبق، الفائز بكأس العالم ، جاك تشارلتون توفي عن 85 عاما.

وقال بيان لأسرة اللاعب السابق، الذي عمل أيضا في مجال التدريب، إنه توفي بسلام في منزله في نورثمبرلاند بشمال إنجلترا، الجمعة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن بيان الأسرة قوله “لا يمكننا التعبير عن مدى شعورنا بالفخر بما قام به خلال حياته الحافلة وبالسعادة التي منحها للكثير من الناس في دول مختلفة وفي شتى مناحي الحياة”.

وأضاف البيان “كان في غاية الأمانة وكان طيبا ومرحا وكان متميزا ودائما كان للناس وقت في حياته. وسيترك رحيله فراغا هائلا في حياتنا لكننا سعداء بما تركه لنا من ذكريات سعيدة”.

وكمدرب قاد تشارلتون منتخب إيرلندا للوصول لنهائي بطولة كبرى للمرة الأول في تاريخه، وذلك في يورو 1988، كما قاد الفريق للتأهل لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم 1990.

وتوج الراحل، وهو الشقيق الأكبر لأسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون، بجائزة رابطة كتاب الرياضة لأفضل لاعب في العام في 1967 ثم اعتزل اللعب في 1973.

واشتهر جاك شارلتون في الوطن العربي، وفي مصر تحديدا، بتعليقه الحاد على أداء منتخب الفراعنة حين تواجه مع منتخب إيرلندا بثاني مباريات مرحلة المجموعات في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء صارم دفاعيا من المنتخب المصري الذي لم تتح له تقريبا أي فرص على مرمى المنتخب الإيرلندي.

وعقب المباراة أطلق جاك تشارلتون للسانه العنان فاعتبر أن المصريين “لم يأتوا لخوض مباراة.. ولم يصنعوا فرصا على الإطلاق”.

وتابع: “لم يعجبني أي شيء في المباراة.. لا الطريقة التي لعب بها المصريون.. ولا تكتيكاتهم لإهدار الوقت”.

وبدت تصريحات مدرب إيرلندا عنيفة بالنظر إلى أن مصر كانت قد تأهلت لمونديال إيطاليا بعد غياب 56 عاما، ومن الطبيعي أن تعتمد تكتيكا دفاعيا بمواجهة منتخب أقوى وأكثر خبرة.

لكن، ورغم التعادل السلبي، فقد نجح منتخب إيرلندا تحت قيادة جاك شارلتون في التأهل إلى دور الـ8 حيث أقصي بصعوبة بمواجهة إيطاليا، صاحبة الأرض.

وتشارلتون هو سادس لاعب يرحل عن عالمنا من المنتخب الانجليزي الفائز بكأس العالم على أرضه في 1966 بعد القائد بوبي مور ومارتن بيترز، وجوردون بانكس، والآن بول، وراي ويلسون.

وترك تشارلتون زوجته بات وأطفالهما الثلاثة.

وكان رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن من أوائل من كتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خبر الوفاة.

وكتب مارتن عبر تويتر “حزنت كثيرا بعد سماع خبر وفاة جاك تشارلتون الذي أدخل الكثير من الصدق والسعادة إلى عالم كرة القدم. وهو يمثل حقبة ذهبية في تاريخ الكرة الإيرلندية، فقد جلبت نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا سعادة هائلة للبلاد. لقد منحنا ذكريات رائعة. شكرا لك يا جاك”.

كما قدم واين روني قائد منتخب إنجلترا السابق تعازيه لأسرة اللاعب الراحل بما في ذلك الشقيق الأصغر لجاك لاعب مانشستر يونايتد السابق بوبي تشارلتون.

وكتب روني عبر تويتر “أنباء محزنة. أسطورة. تعازينا لسير بوبي والأسرة”.

وعبر تويتر أيضا قال غاري لينيكر مهاجم منتخب إنجلترا السابق “حزنت لسماع خبر وفاة جاك تشارلتون. الفائز بكأس العالم مع منتخب إنجلترا والمدرب السابق ربما لأفضل تشكيلة عرفها منتخب إيرلندا.. شخصية رائعة”.

وقال لاعبو المنتخب الانجليزي في بيان “شعرنا بحزن بالغ لسماع خبر وفاة جاك تشارلتون الفائز بكأس العالم في 1966.. أحر التعازي لأسرة الفقيد وللأندية التي سبق له الارتباط بها”.

وقال ناديه السابق ليدز يونايتد “يشعر نادي ليدز يونايتد بحزن كبير لوفاة أسطورة النادي جاك تشارلتون الليلة الماضية عن 85 عاما.. فلترقد بسلام يا جاك”.

وقال بيان لأسرة اللاعب السابق، الذي عمل أيضا في مجال التدريب، إنه توفي بسلام في منزله في نورثمبرلاند بشمال إنجلترا، الجمعة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن بيان الأسرة قوله “لا يمكننا التعبير عن مدى شعورنا بالفخر بما قام به خلال حياته الحافلة وبالسعادة التي منحها للكثير من الناس في دول مختلفة وفي شتى مناحي الحياة”.

وأضاف البيان “كان في غاية الأمانة وكان طيبا ومرحا وكان متميزا ودائما كان للناس وقت في حياته. وسيترك رحيله فراغا هائلا في حياتنا لكننا سعداء بما تركه لنا من ذكريات سعيدة”.

وكمدرب قاد تشارلتون منتخب إيرلندا للوصول لنهائي بطولة كبرى للمرة الأول في تاريخه، وذلك في يورو 1988، كما قاد الفريق للتأهل لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم 1990.

وتوج الراحل، وهو الشقيق الأكبر لأسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون، بجائزة رابطة كتاب الرياضة لأفضل لاعب في العام في 1967 ثم اعتزل اللعب في 1973.

واشتهر جاك شارلتون في الوطن العربي، وفي مصر تحديدا، بتعليقه الحاد على أداء منتخب الفراعنة حين تواجه مع منتخب إيرلندا بثاني مباريات مرحلة المجموعات في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء صارم دفاعيا من المنتخب المصري الذي لم تتح له تقريبا أي فرص على مرمى المنتخب الإيرلندي.

وعقب المباراة أطلق جاك تشارلتون للسانه العنان فاعتبر أن المصريين “لم يأتوا لخوض مباراة.. ولم يصنعوا فرصا على الإطلاق”.

وتابع: “لم يعجبني أي شيء في المباراة.. لا الطريقة التي لعب بها المصريون.. ولا تكتيكاتهم لإهدار الوقت”.

وبدت تصريحات مدرب إيرلندا عنيفة بالنظر إلى أن مصر كانت قد تأهلت لمونديال إيطاليا بعد غياب 56 عاما، ومن الطبيعي أن تعتمد تكتيكا دفاعيا بمواجهة منتخب أقوى وأكثر خبرة.

لكن، ورغم التعادل السلبي، فقد نجح منتخب إيرلندا تحت قيادة جاك شارلتون في التأهل إلى دور الـ8 حيث أقصي بصعوبة بمواجهة إيطاليا، صاحبة الأرض.

وتشارلتون هو سادس لاعب يرحل عن عالمنا من المنتخب الانجليزي الفائز بكأس العالم على أرضه في 1966 بعد القائد بوبي مور ومارتن بيترز، وجوردون بانكس، والآن بول، وراي ويلسون.

وترك تشارلتون زوجته بات وأطفالهما الثلاثة.

وكان رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن من أوائل من كتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خبر الوفاة.

وكتب مارتن عبر تويتر “حزنت كثيرا بعد سماع خبر وفاة جاك تشارلتون الذي أدخل الكثير من الصدق والسعادة إلى عالم كرة القدم. وهو يمثل حقبة ذهبية في تاريخ الكرة الإيرلندية، فقد جلبت نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا سعادة هائلة للبلاد. لقد منحنا ذكريات رائعة. شكرا لك يا جاك”.

كما قدم واين روني قائد منتخب إنجلترا السابق تعازيه لأسرة اللاعب الراحل بما في ذلك الشقيق الأصغر لجاك لاعب مانشستر يونايتد السابق بوبي تشارلتون.

وكتب روني عبر تويتر “أنباء محزنة. أسطورة. تعازينا لسير بوبي والأسرة”.

وعبر تويتر أيضا قال غاري لينيكر مهاجم منتخب إنجلترا السابق “حزنت لسماع خبر وفاة جاك تشارلتون. الفائز بكأس العالم مع منتخب إنجلترا والمدرب السابق ربما لأفضل تشكيلة عرفها منتخب إيرلندا.. شخصية رائعة”.

وقال لاعبو المنتخب الانجليزي في بيان “شعرنا بحزن بالغ لسماع خبر وفاة جاك تشارلتون الفائز بكأس العالم في 1966.. أحر التعازي لأسرة الفقيد وللأندية التي سبق له الارتباط بها”.

وقال ناديه السابق ليدز يونايتد “يشعر نادي ليدز يونايتد بحزن كبير لوفاة أسطورة النادي جاك تشارلتون الليلة الماضية عن 85 عاما.. فلترقد بسلام يا جاك”.