الرقم 3.. “اللعنة” التي تطارد تشيلسي

منذ أن ارتدى نادي تشيلسي الإنجليزي قميصه الجديد المزين برقم 3، بدءا من مطلع يوليو الجاري، ونتائج الفريق تأتي إما الفوز أو الخسارة بنتيجة 3 أهداف، التي كانت آخرها الهزيمة أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب “برامول لين”، السبت، بين شيفيلد يونايتد وتشيلسي بنتيجة 3-0 لصالح الأول، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليغ.

وسجل لشيفيلد يونايتد ديفيد ماكجولدريك في الدقيقتين 18 و77، فيما وضع أوليفر مكبورني الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وعقب المباراة، نشر الحساب العربي لنادي شيفيلد يونايتد على موقع تويتر، تغريدة قال فيها: “نتيجة المباراة تجدونها على صدوركم”، في إشارة إلى الإعلان على قميص فريق تشيلسي للموسم الجديد 2020-2021 المكتوب عليه رقم 3.

وطاردت “لعنة” الرقم 3 الفريق اللندني منذ أن ارتدى القميص الجديد، إذ جاءت نتائجه إما الفوز أو الخسارة بنتيجة 3، فكانت أول مباراة أمام وست هام يونايتد، حين هُزم بنتيجة 3-2، وفق ما ذكر موقع “آس” الرياضي.

وفي المباراة الثانية التي كانت أمام واتفورد، فاز “البلوز” بنتيجة 3-0. وسجل الأهداف أوليفيه جيرو في الدقيقة 28، وويليان دا سيلفا في الدقيقة 43، وروس باركلي في الدقيقة 92.

وفي السابع من يوليو، قابل فريق تشيلسي نظيره كريستال بالاس وانتهت المباراة بنتيجة 3-2، حيث سجل لتشيلسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 6، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 27، وتامي أبراهام في الدقيقة 71.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة والتعادل في ستة مباريات وخسارة 11 لقاء.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب “برامول لين”، السبت، بين شيفيلد يونايتد وتشيلسي بنتيجة 3-0 لصالح الأول، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليغ.

وسجل لشيفيلد يونايتد ديفيد ماكجولدريك في الدقيقتين 18 و77، فيما وضع أوليفر مكبورني الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وعقب المباراة، نشر الحساب العربي لنادي شيفيلد يونايتد على موقع تويتر، تغريدة قال فيها: “نتيجة المباراة تجدونها على صدوركم”، في إشارة إلى الإعلان على قميص فريق تشيلسي للموسم الجديد 2020-2021 المكتوب عليه رقم 3.

وطاردت “لعنة” الرقم 3 الفريق اللندني منذ أن ارتدى القميص الجديد، إذ جاءت نتائجه إما الفوز أو الخسارة بنتيجة 3، فكانت أول مباراة أمام وست هام يونايتد، حين هُزم بنتيجة 3-2، وفق ما ذكر موقع “آس” الرياضي.

وفي المباراة الثانية التي كانت أمام واتفورد، فاز “البلوز” بنتيجة 3-0. وسجل الأهداف أوليفيه جيرو في الدقيقة 28، وويليان دا سيلفا في الدقيقة 43، وروس باركلي في الدقيقة 92.

وفي السابع من يوليو، قابل فريق تشيلسي نظيره كريستال بالاس وانتهت المباراة بنتيجة 3-2، حيث سجل لتشيلسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 6، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 27، وتامي أبراهام في الدقيقة 71.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة والتعادل في ستة مباريات وخسارة 11 لقاء.