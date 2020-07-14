كلوب يصدم عشاق ليفربول.. بـ”خطة المستقبل”

حسم المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي خطته المستقبلية، والتي من المتوقع ألا ترضي جماهير “الريدز”، التي عاد فريقها لمنصات التتويج.

ونجح كلوب في قيادة ليفربول للفوز ببطولات دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي، وجميعها ألقاب غابت عن “الريدز” منذ سنوات.

ورغم ما حققه من إنجازات رفقة الفريق الإنجليزي، والشعبية الجارفة التي يحظى بها بين جماهير النادي، إلا أن كلوب قرر من الآن عدم تجديد تعاقده مع ليفربول.

وخلال حوار نشرته وسائل إعلام ألمانية، كشف كلوب أن “عقده مع الفريق الإنجليزي مستمر إلى غاية “2024، غير أنه في الوقت ذاته يقول إنه وبعد 9 سنوات في “آنفيلد رود” يريد فعل أي شيء آخر.

وأضاف كلوب، أنه يريد عمل شيء يسعده وتحديدا تولي مهمة إدارة أي ناد أو منتخب من المنتخبات أو ربما لا شيء من كل هذا، وقال: “من يدري كيف سيكون شكل العالم بعد تلك المدة”.

وأهدر ليفربول المتوج بطلا قبل أسبوعين، نقطتين ثمينتين في سعيه لتحطيم الرقم القياسي من النقاط المسجل باسم مانشستر سيتي وهو 100 نقطة بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه بيرنلي 1-1 في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي السبت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 93 نقطة وتتبقى له 3 مباريات يتعين عليه الفوز بها جميعها ضد أرسنال وتشلسي ونيوكاسل.

وتابع ليفربول سلسلة من 58 مباراة على أرضه في الدوري لم يذق فيها طعم الخسارة، حيث فاز في 47 وتعادل في 11.

ونجح كلوب في قيادة ليفربول للفوز ببطولات دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي، وجميعها ألقاب غابت عن “الريدز” منذ سنوات.

ورغم ما حققه من إنجازات رفقة الفريق الإنجليزي، والشعبية الجارفة التي يحظى بها بين جماهير النادي، إلا أن كلوب قرر من الآن عدم تجديد تعاقده مع ليفربول.

وخلال حوار نشرته وسائل إعلام ألمانية، كشف كلوب أن “عقده مع الفريق الإنجليزي مستمر إلى غاية “2024، غير أنه في الوقت ذاته يقول إنه وبعد 9 سنوات في “آنفيلد رود” يريد فعل أي شيء آخر.

وأضاف كلوب، أنه يريد عمل شيء يسعده وتحديدا تولي مهمة إدارة أي ناد أو منتخب من المنتخبات أو ربما لا شيء من كل هذا، وقال: “من يدري كيف سيكون شكل العالم بعد تلك المدة”.

وأهدر ليفربول المتوج بطلا قبل أسبوعين، نقطتين ثمينتين في سعيه لتحطيم الرقم القياسي من النقاط المسجل باسم مانشستر سيتي وهو 100 نقطة بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه بيرنلي 1-1 في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي السبت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 93 نقطة وتتبقى له 3 مباريات يتعين عليه الفوز بها جميعها ضد أرسنال وتشلسي ونيوكاسل.

وتابع ليفربول سلسلة من 58 مباراة على أرضه في الدوري لم يذق فيها طعم الخسارة، حيث فاز في 47 وتعادل في 11.