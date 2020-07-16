بعد ضياع حلم “الرقم التاريخي”.. كلوب: أشعر بخيبة أمل

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إن أخطاء فريقه في الهزيمة 2-1 أمام مستضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، كانت أكبر من أن يتجاوزها البطل ويقلب النتيجة لصالحه رغم سيطرته على المباراة.

وبعد تأخره بهدف في الدقيقة 20 استغل أرسنال خطأين من المدافع فيرجيل فان دايك والحارس أليسون بيكر ليحرز هدفين وينهي آمال ليفربول في الوصول إلى عدد قياسي من النقاط في الدوري الممتاز.

وأبلغ كلوب الصحفيين بعد المباراة “عندما ترتكب مثل هذه الأخطاء فلا يمكنك الفوز بمباراة كرة قدم أو يجب أن تكون محظوظا حقا لتحقق الفوز. لم نكن محظوظين. كل الأخطاء كانت كبيرة”.

وتابع: “التسجيل والتقدم 1-صفر ثم التراجع. كلنا بشر وربما كان الأمر سوء حكم على الوضع”.

ومنذ حصد اللقب قبل 7 جولات من النهاية خسر ليفربول 8 نقاط في 5 مباريات، بينما كان خسر 7 نقاط فقط قبل ذلك.

وقال كلوب: “أشعر بخيبة أمل من النتيجة بالطبع. الإحصاءات التي شاهدتها كانت 24-3 «تسديد على المرمى» واستحواذ 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة وهذا استثنائي. لكن النتيجة هي الحقيقة وعلينا تقبل ذلك ونحن مسؤولون عن هذه النتيجة”.

وتابع: “علينا التأكد من عدم تكرار مثل هذه الأشياء مرة أخرى”.

ويملك ليفربول 93 نقطة ويمكن أن يصل إلى 99 نقطة لو انتصر على ضيفه تشلسي ثم نيوكاسل يونايتد في آخر مباراتين.

ويملك مانشستر سيتي الرقم القياسي بحصد 100 نقطة وكان ذلك في موسم 2017-2018.

وبعد تأخره بهدف في الدقيقة 20 استغل أرسنال خطأين من المدافع فيرجيل فان دايك والحارس أليسون بيكر ليحرز هدفين وينهي آمال ليفربول في الوصول إلى عدد قياسي من النقاط في الدوري الممتاز.

وأبلغ كلوب الصحفيين بعد المباراة “عندما ترتكب مثل هذه الأخطاء فلا يمكنك الفوز بمباراة كرة قدم أو يجب أن تكون محظوظا حقا لتحقق الفوز. لم نكن محظوظين. كل الأخطاء كانت كبيرة”.

وتابع: “التسجيل والتقدم 1-صفر ثم التراجع. كلنا بشر وربما كان الأمر سوء حكم على الوضع”.

ومنذ حصد اللقب قبل 7 جولات من النهاية خسر ليفربول 8 نقاط في 5 مباريات، بينما كان خسر 7 نقاط فقط قبل ذلك.

وقال كلوب: “أشعر بخيبة أمل من النتيجة بالطبع. الإحصاءات التي شاهدتها كانت 24-3 «تسديد على المرمى» واستحواذ 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة وهذا استثنائي. لكن النتيجة هي الحقيقة وعلينا تقبل ذلك ونحن مسؤولون عن هذه النتيجة”.

وتابع: “علينا التأكد من عدم تكرار مثل هذه الأشياء مرة أخرى”.

ويملك ليفربول 93 نقطة ويمكن أن يصل إلى 99 نقطة لو انتصر على ضيفه تشلسي ثم نيوكاسل يونايتد في آخر مباراتين.

ويملك مانشستر سيتي الرقم القياسي بحصد 100 نقطة وكان ذلك في موسم 2017-2018.