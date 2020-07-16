ساسولو يعطل “مسيرة” يوفنتوس.. ورونالدو

انتهت مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التسجيل على مدى 6 مباريات متتالية، بعد أن اكتفى يوفنتوس المتوتر بالتعادل 3-3 مع مستضيفه ساسولو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، مما كلفه خسارة فرصة توسيع الفارق إلى 9 نقاط في الصدارة.

وبعد حصوله على نقطتين فقط من آخر 3 مباريات، يملك يوفنتوس77 نقطة متقدما بسبع نقاط على أتلانتا، الذي سحق بريشيا 6-2، الثلاثاء، قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

وافتتح المدافع دانيلو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة السادسة عندما تلقى تمريرة من ركلة ركنية وسددها بقوة في المرمى.

وبعد ذلك بست دقائق ضاعف غونزالو هيغواين الفارق بعد تمريرة رائعة من ميراليم بيانيتش، لكن فيليب ديوريتشيتش قلص الفارق في الدقيقة 29 ليبدأ انتفاضة رائعة من أصحاب الأرض.

وتقدم ساسولو 3-2 في بداية الشوط الثاني بعد هدفين من دومنيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو.

لكن أليكس ساندرو أدرك التعادل للفريق الضيف عندما حول كرة من ركلة ركنية بضربة رأس قوية في الشباك في الدقيقة 64.

وكثف يوفنتوس، الساعي لتحقيق لقبه التاسع على التوالي في الدوري، ضغطه بحثا عن الفوز.

وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس فريقه من هدف رابع بعد تسديدة مهدي بوربيعة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال مدرب يوفنتوس، ماوريتسيو ساري: “عانينا للحفاظ على قوتنا البدنية والذهنية. من الصعب فهم لماذا نكون رائعين في لحظات وسيئين في أخرى”.

وأضاف “من الصعب فهم ذلك حتى بالنظر إلى حقيقة أننا نواجه منافسين في حالات مذهلة. نشعر بتفاوت الأداء خلال المباراة”.

وبعد حصوله على نقطتين فقط من آخر 3 مباريات، يملك يوفنتوس77 نقطة متقدما بسبع نقاط على أتلانتا، الذي سحق بريشيا 6-2، الثلاثاء، قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

وافتتح المدافع دانيلو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة السادسة عندما تلقى تمريرة من ركلة ركنية وسددها بقوة في المرمى.

وبعد ذلك بست دقائق ضاعف غونزالو هيغواين الفارق بعد تمريرة رائعة من ميراليم بيانيتش، لكن فيليب ديوريتشيتش قلص الفارق في الدقيقة 29 ليبدأ انتفاضة رائعة من أصحاب الأرض.

وتقدم ساسولو 3-2 في بداية الشوط الثاني بعد هدفين من دومنيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو.

لكن أليكس ساندرو أدرك التعادل للفريق الضيف عندما حول كرة من ركلة ركنية بضربة رأس قوية في الشباك في الدقيقة 64.

وكثف يوفنتوس، الساعي لتحقيق لقبه التاسع على التوالي في الدوري، ضغطه بحثا عن الفوز.

وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس فريقه من هدف رابع بعد تسديدة مهدي بوربيعة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال مدرب يوفنتوس، ماوريتسيو ساري: “عانينا للحفاظ على قوتنا البدنية والذهنية. من الصعب فهم لماذا نكون رائعين في لحظات وسيئين في أخرى”.

وأضاف “من الصعب فهم ذلك حتى بالنظر إلى حقيقة أننا نواجه منافسين في حالات مذهلة. نشعر بتفاوت الأداء خلال المباراة”.