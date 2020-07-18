مارادونا ينعى مدربه السابق: كان بطلا

نعى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، مواطنه ومدربه السابق سيليفو مارسوليني، الذي رحل الجمعة عن عمر 79 عاما في بوينوس آيرس.

ودافع مارسوليني عن ألوان بوكا جونيورز بين عامي 1960 و1972، وكان من بين أبرز من شغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ النادي الذي أحرز معه لقب الدوري المحلي 5 مرات، ومسابقة كأس الأرجنتين عام 1969.

واستدعي مارسوليني إلى صفوف المنتخب، وشارك في نهائيات كأس العالم في تشيلي 1962، وفي إنجلترا عام 1966.

وبعد اعتزاله اللعب عام 1972، انتقل إلى الإدارة الفنية، حيث أشرف على فريق أول بويز اعتبارا من عام 1976، ولاحقا بوكا جونيورز اعتبارا من 1981، حيث درب تشكيلة ضمت في صفوفها اللاعب الشاب حينئذ مارادونا.

وكتب مارادونا عبر حساباته على مواقع التواصل، أن مارسوليني “شخص ممتاز، أكان بطلا أم لاعبا أم مدربا. شكرا جزيلا سيلفيو، ارقد بسلام”.

وعاد مارسوليني للإشراف على بوكا جونيورز في 1995، في آخر تجربة له في الإدارة الفنية لفريق في الدرجة الأولى.

وتعرض اللاعب والمدرب السابق لجلطة دماغية في العام الماضي، تلاها تراجع في وضعه الصحي.

ودافع مارسوليني عن ألوان بوكا جونيورز بين عامي 1960 و1972، وكان من بين أبرز من شغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ النادي الذي أحرز معه لقب الدوري المحلي 5 مرات، ومسابقة كأس الأرجنتين عام 1969.

واستدعي مارسوليني إلى صفوف المنتخب، وشارك في نهائيات كأس العالم في تشيلي 1962، وفي إنجلترا عام 1966.

وبعد اعتزاله اللعب عام 1972، انتقل إلى الإدارة الفنية، حيث أشرف على فريق أول بويز اعتبارا من عام 1976، ولاحقا بوكا جونيورز اعتبارا من 1981، حيث درب تشكيلة ضمت في صفوفها اللاعب الشاب حينئذ مارادونا.

وكتب مارادونا عبر حساباته على مواقع التواصل، أن مارسوليني “شخص ممتاز، أكان بطلا أم لاعبا أم مدربا. شكرا جزيلا سيلفيو، ارقد بسلام”.

وعاد مارسوليني للإشراف على بوكا جونيورز في 1995، في آخر تجربة له في الإدارة الفنية لفريق في الدرجة الأولى.

وتعرض اللاعب والمدرب السابق لجلطة دماغية في العام الماضي، تلاها تراجع في وضعه الصحي.