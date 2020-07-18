أرتيتا يلقن غوارديولا درسا.. ويطير بأرسنال لنهائي الكأس

نصب أرسنال فخا لمانشستر سيتي حامل اللقب وسجل له بيير-إيمريك أوباميانغ هدفين لينتصر 2-صفر في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام مدرجات خالية باستاد ويمبلي، السبت.

وبعد أيام قليلة من الفوز على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم أرسنال أداء صلبا آخر ليضرب موعدا في النهائي مع مانشستر يونايتد أو تشلسي.

وهيمن سيتي على المباراة مبكرا وأجبر أرسنال على التراجع للدفاع، لكنه تلقى صدمة عندما هز أوباميانغ الشباك في الدقيقة 19 بعد تحرك سلس.

ولم يتجاوز فريق المدرب بيب غوارديولا مطلقا آثار هدف أوباميانغ، وفي الوقت الذي بدأ فيه يضغط بشكل أكبر على أرسنال في الشوط الثاني، قدم المهاجم الغابوني لمحة ساحرة أخرى وانطلق وحيدا قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس إيدرسون في الدقيقة 71.

وتصدى أرسنال لضغط سيتي في الدقائق الأخيرة لكن لم يبد مهددا على الإطلاق ليضع حدا إلى 7 هزائم متتالية أمام فريق غوارديولا من بينها الخسارة 3-صفر في الدوري قبل شهر.

ويبتعد أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا الآن بانتصار واحد عن تحقيق لقبه 14 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد أيام قليلة من الفوز على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم أرسنال أداء صلبا آخر ليضرب موعدا في النهائي مع مانشستر يونايتد أو تشلسي.

وهيمن سيتي على المباراة مبكرا وأجبر أرسنال على التراجع للدفاع، لكنه تلقى صدمة عندما هز أوباميانغ الشباك في الدقيقة 19 بعد تحرك سلس.

ولم يتجاوز فريق المدرب بيب غوارديولا مطلقا آثار هدف أوباميانغ، وفي الوقت الذي بدأ فيه يضغط بشكل أكبر على أرسنال في الشوط الثاني، قدم المهاجم الغابوني لمحة ساحرة أخرى وانطلق وحيدا قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس إيدرسون في الدقيقة 71.

وتصدى أرسنال لضغط سيتي في الدقائق الأخيرة لكن لم يبد مهددا على الإطلاق ليضع حدا إلى 7 هزائم متتالية أمام فريق غوارديولا من بينها الخسارة 3-صفر في الدوري قبل شهر.

ويبتعد أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا الآن بانتصار واحد عن تحقيق لقبه 14 في كأس الاتحاد الإنجليزي.