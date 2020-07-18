ميلان “العظيم” يعود.. ويسحق بولونيا بخماسية

سجل الجزائري إسماعيل بناصر لاعب الوسط هدفه الأول في الكالتشيو ليقود ميلان للفوز 5-1 على بولونيا في استاد سان سيرو، السبت، في الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

واستعاد ميلان بعضا من الذكريات على أرضية ملعبه، الذي طالما وصفه مشجعوه بـ”غراندي ميلان” أي ميلان العظيم في ظل كوكبة من النجوم التي احتشدت والألقاب التي تتحقق.

وهز ألكسيس سالميكرز الشباك لأول مرة مع ميلان أيضا بينما جاءت باقي الأهداف عن طريق هاكان شالهان أوغلو وأنتي ريبيتش ودافيد يكالابريا بعد عرض رائع وكان يمكن للفريق أن يفوز بفارق أكبر.

وأصبح رصيد ميلان 56 نقطة من 34 مباراة وعزز موقعه في المركز السادس، وهو آخر المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي، وواصل تسجيل هدفين أو أكثر في آخر 8 مباريات بالدوري منذ استئناف المسابقة.

وظهر بولونيا، صاحب المركز العاشر برصيد 43 نقطة، بشكل متواضع وصنع القليل من الفرص، لكنه أحرز هدفا قبل الاستراحة عن طريق المدافع الياباني الدولي تاكيهيرو تومياسو، الذي سجل لأول مرة مع النادي.

وجاءت النتيجة لتؤكد استمرار التحسن مع المدرب ستيفانو بيوليفي الأداء الهجومي مع محاولة التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.

واستعاد ميلان بعضا من الذكريات على أرضية ملعبه، الذي طالما وصفه مشجعوه بـ”غراندي ميلان” أي ميلان العظيم في ظل كوكبة من النجوم التي احتشدت والألقاب التي تتحقق.

وهز ألكسيس سالميكرز الشباك لأول مرة مع ميلان أيضا بينما جاءت باقي الأهداف عن طريق هاكان شالهان أوغلو وأنتي ريبيتش ودافيد يكالابريا بعد عرض رائع وكان يمكن للفريق أن يفوز بفارق أكبر.

وأصبح رصيد ميلان 56 نقطة من 34 مباراة وعزز موقعه في المركز السادس، وهو آخر المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي، وواصل تسجيل هدفين أو أكثر في آخر 8 مباريات بالدوري منذ استئناف المسابقة.

وظهر بولونيا، صاحب المركز العاشر برصيد 43 نقطة، بشكل متواضع وصنع القليل من الفرص، لكنه أحرز هدفا قبل الاستراحة عن طريق المدافع الياباني الدولي تاكيهيرو تومياسو، الذي سجل لأول مرة مع النادي.

وجاءت النتيجة لتؤكد استمرار التحسن مع المدرب ستيفانو بيوليفي الأداء الهجومي مع محاولة التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.