غوارديولا بعد السقوط أمام أرسنال: أشعر بخيبة أمل

عبر الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام أرسنال بهدفين دون رد في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب “ويمبلي” في العاصمة لندن.

ورغم استحواذ مانشستر سيتي على الكرة بشكل كبير على مدار شوطي المباراة، إلا أن أرسنال نجح في مباغتة الحارس البرازيلي إيدرسون في مناسبتين عبر الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الذي استغل الفرص القليلة التي أتيحت لفريقه لهز شباك “السيتزينز”.

وتحدث غوارديولا في تصريحات صحفية بعد المباراة لوسائل الإعلام البريطانية، حيث أكد أن فريقه لم يلعب بصورة مثالية، ولم يقدم الأداء المنتظر منه في مثل هذه المباراة.

وقال: “لم نقدم أداء جيدا، ولم نكن مستعدين بما فيه الكفاية، إذا لم تلعب 90 دقيقة بشكل جيد في نصف النهائي، فهذا قد يحدث، نحن بشر، والمنافس لعب بشكل جيد، وهذا يحدث”.

وأضاف “الخطأ الوحيد أننا لم نلعب في الشوط الأول مثلما لعبنا في الشوط الثاني، كان علينا تغيير أسلوبنا، لكن لم نتمكن من القيام بذلك”.

وتابع غوارديولا: “لم نلعب بشكل جيد، في اليوم الذي كان ينبغي علينا فيه القيام بذلك، لكننا لم نفعل، ولم نلعب بطريقتنا في الشوط الأول”.

وأكمل: “لقد بدأنا بطريقة غير صحيحة، والتي لا يجب أن نلعب بها، نحن دائمًا نكون مستعدين للمباريات، لكننا اليوم لم نكن كذلك”.

واختتم غوارديولا حديثه قائلا: “لدينا الآن أسبوعان من أجل الاستعداد للعب نهائي آخر، في دوري أبطال أوروبا، نريد أن نستعيد نسقنا، هذه هي الفرصة الأخيرة التي يجب أن نغتنمها من أجل تحقيق الفوز ببطولة”.

يذكر أن مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ريال مدريد على ملعب “الاتحاد” في إياب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج مان سيتي للتعادل أو الخسارة بهدف دون رد، من أجل التأهل إلى دور الثمانية، بعدما حقق فريق المدرب بيب غوارديولا الفوز ذهابًا على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” بنتيجة 2-1.

ورغم استحواذ مانشستر سيتي على الكرة بشكل كبير على مدار شوطي المباراة، إلا أن أرسنال نجح في مباغتة الحارس البرازيلي إيدرسون في مناسبتين عبر الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الذي استغل الفرص القليلة التي أتيحت لفريقه لهز شباك “السيتزينز”.

وتحدث غوارديولا في تصريحات صحفية بعد المباراة لوسائل الإعلام البريطانية، حيث أكد أن فريقه لم يلعب بصورة مثالية، ولم يقدم الأداء المنتظر منه في مثل هذه المباراة.

وقال: “لم نقدم أداء جيدا، ولم نكن مستعدين بما فيه الكفاية، إذا لم تلعب 90 دقيقة بشكل جيد في نصف النهائي، فهذا قد يحدث، نحن بشر، والمنافس لعب بشكل جيد، وهذا يحدث”.

وأضاف “الخطأ الوحيد أننا لم نلعب في الشوط الأول مثلما لعبنا في الشوط الثاني، كان علينا تغيير أسلوبنا، لكن لم نتمكن من القيام بذلك”.

وتابع غوارديولا: “لم نلعب بشكل جيد، في اليوم الذي كان ينبغي علينا فيه القيام بذلك، لكننا لم نفعل، ولم نلعب بطريقتنا في الشوط الأول”.

وأكمل: “لقد بدأنا بطريقة غير صحيحة، والتي لا يجب أن نلعب بها، نحن دائمًا نكون مستعدين للمباريات، لكننا اليوم لم نكن كذلك”.

واختتم غوارديولا حديثه قائلا: “لدينا الآن أسبوعان من أجل الاستعداد للعب نهائي آخر، في دوري أبطال أوروبا، نريد أن نستعيد نسقنا، هذه هي الفرصة الأخيرة التي يجب أن نغتنمها من أجل تحقيق الفوز ببطولة”.

يذكر أن مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ريال مدريد على ملعب “الاتحاد” في إياب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج مان سيتي للتعادل أو الخسارة بهدف دون رد، من أجل التأهل إلى دور الثمانية، بعدما حقق فريق المدرب بيب غوارديولا الفوز ذهابًا على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” بنتيجة 2-1.