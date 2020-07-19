على طريقته الخاصة.. زيدان يستعد لغوارديولا

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنه لن يمنح لاعبي فريقه ريال مدريد المتوجين هذا الأسبوع بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، إجازة قبل لقاء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وضمن ريال مدريد، الخميس، إحراز لقبه الرابع والثلاثين في الليغا على حساب غريمه بطل الموسمين الماضيين برشلونة، ويتحضر للحلول ضيفا على سيتي في السابع من أغسطس في إياب ثمن النهائي، آملا في قلب تأخره ذهابا على أرضه في مدريد بنتيجة 1-2.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي، السبت، عشية الحلول ضيفا على ليغانيس، الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني، إن لاعبيه “لن يحصلوا على إجازة لأسبوعين”.

وتابع: “لدينا مباراة الأحد، ومن بعدها لن نكون في إجازة. سنحصل على بعض الراحة، لكن تركيزنا سيكون منصبا على سيتي. لم ينته الموسم بعد”.

وأضاف “سنحصل على عطلة لبضعة أيام لكن الجميع سيكون مركّزا على مباراة مفصلية”.

وقاد زيدان الريال هذا الموسم إلى لقب الليغا للمرة الثانية بعد 2017. وهو اللقب الحادي عشر للفرنسي كمدرب للريال، المهمة التي تولاها بداية من مطلع عام 2016 وحتى صيف 2018، قبل ان يعود إليها في مارس 2019.

وحقق النادي الملكي نتائج مثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد استئناف المنافسات في يونيو الماضي، إثر تعليقها لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفاز ريال في كل المباريات العشر، التي خاضها منذ عودة الدوري.

وقال المدرب الفرنسي إن الفوز بلقب الليغا “لا يجب التقليل من شأنه، لاسيما هذا الموسم. كان صعبا وقاتلنا حتى النهاية” لانتزاعه من برشلونة.

وستكون مباراة الأحد محورية بالنسبة إلى ليغانيس الذي يصارع من أجل البقاء في الدرجة الأولى.

ويحتل الفريق المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط، بفارق نقطة واحدة فقط خلف أول مراكز الأمان «يحتله سلتا فيغو الذي يحل ضيفا على إسبانيول متذيل الترتيب الضامن لهبوطه».

وشدد زيدان على أن الريال لن يقارب مباراة ليغانيس بطريقة مختلفة عن مبارياته السابق، موضحا “لا يمكننا أن نخوضها بشكل مختلف «…» تتبقى لنا مباراة واحدة، علينا احترام ذلك. هذه هي المباراة الأخيرة وعلينا احترام كل الآخرين. سنخوضها من أجل أن نحاول القيام بأمر جيد”.

وضمن ريال مدريد، الخميس، إحراز لقبه الرابع والثلاثين في الليغا على حساب غريمه بطل الموسمين الماضيين برشلونة، ويتحضر للحلول ضيفا على سيتي في السابع من أغسطس في إياب ثمن النهائي، آملا في قلب تأخره ذهابا على أرضه في مدريد بنتيجة 1-2.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي، السبت، عشية الحلول ضيفا على ليغانيس، الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني، إن لاعبيه “لن يحصلوا على إجازة لأسبوعين”.

وتابع: “لدينا مباراة الأحد، ومن بعدها لن نكون في إجازة. سنحصل على بعض الراحة، لكن تركيزنا سيكون منصبا على سيتي. لم ينته الموسم بعد”.

وأضاف “سنحصل على عطلة لبضعة أيام لكن الجميع سيكون مركّزا على مباراة مفصلية”.

وقاد زيدان الريال هذا الموسم إلى لقب الليغا للمرة الثانية بعد 2017. وهو اللقب الحادي عشر للفرنسي كمدرب للريال، المهمة التي تولاها بداية من مطلع عام 2016 وحتى صيف 2018، قبل ان يعود إليها في مارس 2019.

وحقق النادي الملكي نتائج مثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد استئناف المنافسات في يونيو الماضي، إثر تعليقها لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفاز ريال في كل المباريات العشر، التي خاضها منذ عودة الدوري.

وقال المدرب الفرنسي إن الفوز بلقب الليغا “لا يجب التقليل من شأنه، لاسيما هذا الموسم. كان صعبا وقاتلنا حتى النهاية” لانتزاعه من برشلونة.

وستكون مباراة الأحد محورية بالنسبة إلى ليغانيس الذي يصارع من أجل البقاء في الدرجة الأولى.

ويحتل الفريق المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط، بفارق نقطة واحدة فقط خلف أول مراكز الأمان «يحتله سلتا فيغو الذي يحل ضيفا على إسبانيول متذيل الترتيب الضامن لهبوطه».

وشدد زيدان على أن الريال لن يقارب مباراة ليغانيس بطريقة مختلفة عن مبارياته السابق، موضحا “لا يمكننا أن نخوضها بشكل مختلف «…» تتبقى لنا مباراة واحدة، علينا احترام ذلك. هذه هي المباراة الأخيرة وعلينا احترام كل الآخرين. سنخوضها من أجل أن نحاول القيام بأمر جيد”.