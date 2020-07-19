أرتيتا: أتمنى أن يقنع الفوز على سيتي أوباميانغ بالبقاء

عبر المدرب الإسباني لفريق أرسنال الإنجليزي، ميكل أرتيتا، عن أمله في أن يقنع الفوز على مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاعبه بيير إيمريك أوباميانغ على البقاء في النادي.

وقال ميكل أرتيتا إنه يأمل أن يساعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون، في مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في إقناع المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ، البالغ من العمر 31 عاما، على البقاء مع النادي اللندني.

وسجل أوباميانغ هدفي أرسنال، بواقع هدف في كل شوط، ليجتاز منافسه مانشستر سيتي في استاد ويمبلي الخالي من المشجعين، بحسب ما ذكرت رويترز.

ويرتبط أوباميانغ، هداف أرسنال في كل المسابقات هذا الموسم برصيد 25 هدفا، بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، ولم يوافق حتى الآن على تمديد التعاقد مع الفريق اللندني.

وقال أرتيتا، مساعد مدرب مان سيتي بيب غوارديولا سابقا، للصحفيين “هذه لحظات رائعة وجميلة وهي تكون دائما أفضل من اللحظات السيئة. كما قلت لكم فإنه كان يبدو مقتنعا عندما تحدثت إليه بخصوص هذا الأمر”.

وأضاف “لكن بكل تأكيد إذا شاهد نجاحا وأننا نسير في الاتجاه الصحيح، فإنه سيشعر بإيجابية كبيرة بخصوص ذلك. أتمنى أن يساعد ذلك على إقناعه بشكل أكبر أننا نسير في الاتجاه الصحيح”، كما أفادت رويترز.

وجاء فوز أرسنال على سيتي بعد أيام من التفوق على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين لهدف.

وقال أرتيتا “نحن سعداء حقا بما حدث في آخر أربعة أو خمسة أيام. الفوز على أفضل فريقين تقريبا في أوروبا هو أفضل شيء يمكن فعله لذا التحية للاعبين على ما قدموه وعلى مستواهم وعلى درجة قتالهم”.

وسيلعب أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الأول من أغسطس المقبل مع الفائز من مباراة اليوم الأحد بين تشلسي ومانشستر يونايتد.

وقال ميكل أرتيتا إنه يأمل أن يساعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون، في مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في إقناع المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ، البالغ من العمر 31 عاما، على البقاء مع النادي اللندني.

وسجل أوباميانغ هدفي أرسنال، بواقع هدف في كل شوط، ليجتاز منافسه مانشستر سيتي في استاد ويمبلي الخالي من المشجعين، بحسب ما ذكرت رويترز.

ويرتبط أوباميانغ، هداف أرسنال في كل المسابقات هذا الموسم برصيد 25 هدفا، بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، ولم يوافق حتى الآن على تمديد التعاقد مع الفريق اللندني.

وقال أرتيتا، مساعد مدرب مان سيتي بيب غوارديولا سابقا، للصحفيين “هذه لحظات رائعة وجميلة وهي تكون دائما أفضل من اللحظات السيئة. كما قلت لكم فإنه كان يبدو مقتنعا عندما تحدثت إليه بخصوص هذا الأمر”.

وأضاف “لكن بكل تأكيد إذا شاهد نجاحا وأننا نسير في الاتجاه الصحيح، فإنه سيشعر بإيجابية كبيرة بخصوص ذلك. أتمنى أن يساعد ذلك على إقناعه بشكل أكبر أننا نسير في الاتجاه الصحيح”، كما أفادت رويترز.

وجاء فوز أرسنال على سيتي بعد أيام من التفوق على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين لهدف.

وقال أرتيتا “نحن سعداء حقا بما حدث في آخر أربعة أو خمسة أيام. الفوز على أفضل فريقين تقريبا في أوروبا هو أفضل شيء يمكن فعله لذا التحية للاعبين على ما قدموه وعلى مستواهم وعلى درجة قتالهم”.

وسيلعب أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الأول من أغسطس المقبل مع الفائز من مباراة اليوم الأحد بين تشلسي ومانشستر يونايتد.