كأس إنجلترا: تشلسي يلحق بأرسنال الى النهائي

ضرب تشلسي الإنجليزي موعدا مع غريمه اللندني أرسنال، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد عبوره “الساحق” لمانشستر يونايتد في نصف نهائي البطولة مساء الأحد.

وانتصر “البلوز” على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد ويمبلي، ليتأهل للمباراة النهائي للبطولة.

وكان أرسنال قد وصل للنهائي السبت، بعد انتصاره “المفاجئ” على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.

وسيطر تشلسي على مجريات مباراته أمام “الشياطين الحمر”، وسجل 3 أهداف عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو في الشوط الأول، والإنجليزي مايسون ماونت، والمدافع الإنجليزي هاري ماغواير في مرماه، في الشوط الثاني.

وقلص مانشستر يونايتد النتيجة متأخرا، مع تبقي 5 دقائق على النهاية، بعدما سجل البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء.

وسيواجه تشلسي غريمه أرسنال في نهائي “لندني خالص” على استاد ويمبلي، في الأول من أغسطس المقبل.

وانتصر “البلوز” على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد ويمبلي، ليتأهل للمباراة النهائي للبطولة.

وكان أرسنال قد وصل للنهائي السبت، بعد انتصاره “المفاجئ” على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.

وسيطر تشلسي على مجريات مباراته أمام “الشياطين الحمر”، وسجل 3 أهداف عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو في الشوط الأول، والإنجليزي مايسون ماونت، والمدافع الإنجليزي هاري ماغواير في مرماه، في الشوط الثاني.

وقلص مانشستر يونايتد النتيجة متأخرا، مع تبقي 5 دقائق على النهاية، بعدما سجل البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء.

وسيواجه تشلسي غريمه أرسنال في نهائي “لندني خالص” على استاد ويمبلي، في الأول من أغسطس المقبل.