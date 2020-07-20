رونالدو يتألق.. ويضرب “4 عصافير” بهدفين

تألق كريستيانو رونالدو وقاد فريقه يوفنتوس إلى استعادة الانتصارات والفوز على ضيفه لاتسيو بتسجيله هدفي الفوز «2-1» على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو في قمة المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسجل المهاجم الدولي البرتغالي هدفيه في الدقيقتين 51 من ركلة جزاء و54، ليضرب 4 عصافير مرة واحدة، إذ لحق رونالدو بتشيرو إيموبيلي، مسجل الهدف الوحيد للاتسيو «83 من ركلة جزاء»، في صدارة لائحة الهدافين برصيد 30 هدفا.

كما استغل يوفنتوس جيدا تعثر مطارديه المباشرين إنتر ميلانو، الثاني، أمام مضيفه روما 2-2 الأحد، وأتالانتا، الثالث، أمام مضيفه فيرونا 1-1 السبت، فوسع الفارق بينه وبين الأول إلى 8 نقاط، والثاني إلى 9 نقاط قبل أربع مراحل على نهاية الموسم، وعزز حظوظه بالتالي بالتتويج باللقب التاسع على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك جاء الفوز رقم 25 ليوفنتوس هذا الموسم، ليكون الأول للسيدة العجوز في المباريات الأربع الأخيرة، وكسر الفريق سلسلة النتائج السلبية بعد الخسارة أمام ميلان 2-4 والتعادل مع أتالانتا 2-2 وساسوولو 3-3.

كما رد يوفنتوس الاعتبار لخسارته أمام لاتسيو مرتين هذا الموسم، بنتيجة واحدة 1-3 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري في السابع من ديسمبر الماضي على الملعب الأولمبي في روما، والكأس السوبر الإيطالية في الرياض في 22 من الشهر ذاته.

في المقابل، تلقى لاتسيو ضربة قاضية في مسعاه للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، الأولى منذ عام 2000، بعدما واصل نزيف النقاط بتعرضه للخسارة الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 69 نقطة في المركز الرابع بفارق 11 نقطة خلف يوفنتوس.

وسجل المهاجم الدولي البرتغالي هدفيه في الدقيقتين 51 من ركلة جزاء و54، ليضرب 4 عصافير مرة واحدة، إذ لحق رونالدو بتشيرو إيموبيلي، مسجل الهدف الوحيد للاتسيو «83 من ركلة جزاء»، في صدارة لائحة الهدافين برصيد 30 هدفا.

كما استغل يوفنتوس جيدا تعثر مطارديه المباشرين إنتر ميلانو، الثاني، أمام مضيفه روما 2-2 الأحد، وأتالانتا، الثالث، أمام مضيفه فيرونا 1-1 السبت، فوسع الفارق بينه وبين الأول إلى 8 نقاط، والثاني إلى 9 نقاط قبل أربع مراحل على نهاية الموسم، وعزز حظوظه بالتالي بالتتويج باللقب التاسع على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك جاء الفوز رقم 25 ليوفنتوس هذا الموسم، ليكون الأول للسيدة العجوز في المباريات الأربع الأخيرة، وكسر الفريق سلسلة النتائج السلبية بعد الخسارة أمام ميلان 2-4 والتعادل مع أتالانتا 2-2 وساسوولو 3-3.

كما رد يوفنتوس الاعتبار لخسارته أمام لاتسيو مرتين هذا الموسم، بنتيجة واحدة 1-3 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري في السابع من ديسمبر الماضي على الملعب الأولمبي في روما، والكأس السوبر الإيطالية في الرياض في 22 من الشهر ذاته.

في المقابل، تلقى لاتسيو ضربة قاضية في مسعاه للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، الأولى منذ عام 2000، بعدما واصل نزيف النقاط بتعرضه للخسارة الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 69 نقطة في المركز الرابع بفارق 11 نقطة خلف يوفنتوس.