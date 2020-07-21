ميلان يحافظ على سجله الخيالي.. وإبرا يعود بهدفين

أحرز المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفين في الشوط الأول ليمنح ميلان الفوز 2-1 على 10 لاعبين من ساسولو، الثلاثاء، ويظل سجله خاليا من الهزائم منذ استئناف الموسم، ويضمن التأهل للدوري الأوروبي.

وتفوق المهاجم السويدي البالغ من العمر 38 عاما على رقيبه ليسجل برأسه من تمريرة هاكان شالهان أوغلو العرضية في الدقيقة 19، ثم تلقى تمريرة وسط الدفاع قبل أن يراوغ الحارس أندريا كونسيلي ليضيف الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.

وبين هدفي إبراهيموفيتش، عادل فرانشيسكو كابوتو النتيجة من ركلة جزاء لصالح ساسولو، الذي طرد لاعبه مهدي بوربيعة في نهاية الشوط الأول.

وتقدم ميلان إلى المركز الخامس برصيد 59 نقطة، ليضمن اللعب في الأدوار التمهيدية على الأقل في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وتفوق المهاجم السويدي البالغ من العمر 38 عاما على رقيبه ليسجل برأسه من تمريرة هاكان شالهان أوغلو العرضية في الدقيقة 19، ثم تلقى تمريرة وسط الدفاع قبل أن يراوغ الحارس أندريا كونسيلي ليضيف الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.

وبين هدفي إبراهيموفيتش، عادل فرانشيسكو كابوتو النتيجة من ركلة جزاء لصالح ساسولو، الذي طرد لاعبه مهدي بوربيعة في نهاية الشوط الأول.

وتقدم ميلان إلى المركز الخامس برصيد 59 نقطة، ليضمن اللعب في الأدوار التمهيدية على الأقل في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.