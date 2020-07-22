نجم مصري آخر يضمن مكانه في الدوري الإنجليزي

عاد وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب لمدة عامين لينضم إلى ليدز يونايتد في دوري الأضواء الموسم المقبل، بعد تعادله 2-2 مع ضيفه كوينز بارك رينجرز، الأربعاء.

وكانت النقطة التي نالها فريق المدرب سلافن بيليتش كافية لضمان حصول وست بروميتش على المركز الثاني بالدرجة الثانية، بعد أن فرط غريمه برنتفورد في فرصته بالخسارة 2-1 أمام ضيفه المتواضع بارنسلي.

وكان انتصار برنتفورد سيرسله لدوري الأضواء لأول مرة منذ 1947.

وغاب قلب الدفاع المصري، أحمد حجازي، عن التشكيل الأساسي لوست بروميتش، بعدما فضل بيليتش عدم الدفع به، لكنه سيعود الآن إلى البريميرليغ بعد غياب موسمين فقط.

وسيخوض برنتفورد ملحق الترقي مع فولهام وكارديف سيتي لكن نوتنجهام فورست سيغيب بفارق الأهداف بعد أن حجز سوانزي سيتي آخر بطاقة للملحق.

وفي قاع ترتيب الدرجة الثانية هبط هال سيتي وتشارلتون مع ويغان أثليتيك.

وفاز ليدز يونايتد، بالفعل، بلقب الدرجة الثانية ليعود للدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.

وكانت النقطة التي نالها فريق المدرب سلافن بيليتش كافية لضمان حصول وست بروميتش على المركز الثاني بالدرجة الثانية، بعد أن فرط غريمه برنتفورد في فرصته بالخسارة 2-1 أمام ضيفه المتواضع بارنسلي.

وكان انتصار برنتفورد سيرسله لدوري الأضواء لأول مرة منذ 1947.

وغاب قلب الدفاع المصري، أحمد حجازي، عن التشكيل الأساسي لوست بروميتش، بعدما فضل بيليتش عدم الدفع به، لكنه سيعود الآن إلى البريميرليغ بعد غياب موسمين فقط.

وسيخوض برنتفورد ملحق الترقي مع فولهام وكارديف سيتي لكن نوتنجهام فورست سيغيب بفارق الأهداف بعد أن حجز سوانزي سيتي آخر بطاقة للملحق.

وفي قاع ترتيب الدرجة الثانية هبط هال سيتي وتشارلتون مع ويغان أثليتيك.

وفاز ليدز يونايتد، بالفعل، بلقب الدرجة الثانية ليعود للدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.