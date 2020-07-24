خلال احتفاله بالفوز بـ”البريميرليغ”.. سرقة منزل لاعب ليفربول

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن منزل لاعب وسط ليفربول البرازيلي فابينيو، تعرض للسرقة في الوقت الذي شارك فيه اللاعب في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي”، إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو «26 عاما» خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس، وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة، مستغلين عدم وجود أي أشخاص في المنزل.

وأفاد متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية، إن الشرطة عثرت على السيارة في ويغان في وقت لاحق، حسبما ذكرت “رويترز”.

وتسلم ليفربول درع الدوري الممتاز الأربعاء الماضي، بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشلسي في أخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.

وحسم ليفربول اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، الشهر الماضي، لكنه احتفل برفع الكأس رسميا بعد تغلبه على تشلسي 5-3 في مباراة مثيرة، الأربعاء.

وقال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بعد مراسم التتويج: “يتعين علينا ألا نتوقف، لدينا تحديات داخلية توجب علينا مواصلة الارتقاء بمستوانا. لدينا الفرصة للارتقاء خطوة إضافية ويجب أن ننتهزها، لأن الفرق الأخرى لن تنام”.

وتابع: “تشلسي فريق موهوب، توجب علينا بذل جهود إضافية للتغلب عليه. سينافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب أيضا، لا ضمانات لأي شيء، لكننا سنحاول”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي”، إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو «26 عاما» خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس، وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة، مستغلين عدم وجود أي أشخاص في المنزل.

وأفاد متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية، إن الشرطة عثرت على السيارة في ويغان في وقت لاحق، حسبما ذكرت “رويترز”.

وتسلم ليفربول درع الدوري الممتاز الأربعاء الماضي، بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشلسي في أخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.

وحسم ليفربول اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، الشهر الماضي، لكنه احتفل برفع الكأس رسميا بعد تغلبه على تشلسي 5-3 في مباراة مثيرة، الأربعاء.

وقال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بعد مراسم التتويج: “يتعين علينا ألا نتوقف، لدينا تحديات داخلية توجب علينا مواصلة الارتقاء بمستوانا. لدينا الفرصة للارتقاء خطوة إضافية ويجب أن ننتهزها، لأن الفرق الأخرى لن تنام”.

وتابع: “تشلسي فريق موهوب، توجب علينا بذل جهود إضافية للتغلب عليه. سينافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب أيضا، لا ضمانات لأي شيء، لكننا سنحاول”.