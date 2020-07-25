إبراهيموفيتش يتغنى بنفسه.. ويستبعد الاعتزال

استبعد النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، اعتزال كرة القدم قريبا، في شريط مصور نشره السبت يستعرض مراحل مسيرته الزاخرة بالأهداف والألقاب.

وفي شريط مدته نحو دقيقة ترافقه موسيقى ذات إيقاع صاخب، استعرض النجم السويدي لمحات مسيرة تنقل خلالها بين أندية كبرى وسجل أهدافا رائعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المهاجم السويدي البالغ 38 عاما قوله “اعتقدتم انني انتهت، أن مسيرتي ستنتهي قريبا؟ أنتم لا تعرفوني”.

وتابع إبراهيموفيتش “طوال حياتي كنت مضطرا للقتال. لم يؤمن أحد بي، لذا كان علي الإيمان بنفسي. أراد البعض كسري، لكنهم جعلوني أقوى. أراد البعض استغلالي، لكنهم جعلوني أذكى”.

وأضاف “والآن تعتقدون انني انتهيت؟ لدي أمر واحد لأقوله لكم: أنا لست مثلكم، أنا لست أنتم. أنا زلاتان ابراهيموفيتش، وما زلت أقوم بالإحماء”.

وفي شريط مدته نحو دقيقة ترافقه موسيقى ذات إيقاع صاخب، استعرض النجم السويدي لمحات مسيرة تنقل خلالها بين أندية كبرى وسجل أهدافا رائعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المهاجم السويدي البالغ 38 عاما قوله “اعتقدتم انني انتهت، أن مسيرتي ستنتهي قريبا؟ أنتم لا تعرفوني”.

وتابع إبراهيموفيتش “طوال حياتي كنت مضطرا للقتال. لم يؤمن أحد بي، لذا كان علي الإيمان بنفسي. أراد البعض كسري، لكنهم جعلوني أقوى. أراد البعض استغلالي، لكنهم جعلوني أذكى”.

وأضاف “والآن تعتقدون انني انتهيت؟ لدي أمر واحد لأقوله لكم: أنا لست مثلكم، أنا لست أنتم. أنا زلاتان ابراهيموفيتش، وما زلت أقوم بالإحماء”.