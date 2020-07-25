الكشف عن مدة ابتعاد مبابي عن الملاعب بعد الإصابة العنيفة

كشفت صحيفة “لو باريزيان” مدة إصابة نجم باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، التي تعرض لها خلال نهائي بطولة كأس فرنسا مساء الجمعة.

وأشارت الصحيفة الباريسية إلى أن إصابة مبابي بالكاحل ستبعده عن الملاعب لمدة ما بين 10 و15 يوما، مما قد يسمح له باللحاق بدوري أبطال أوروبا.

وأثارت إصابة الدولي الفرنسي الشاب القلق بسبب التدخل العنيق لمدافع سان إتيان على كاحله خلال اللقاء، ولكن الفحوصات أظهرت لاحقا أن الإصابة ليست كسرا في الكاحل، وانما التواء فقط.

وقد تسمح المدة لتعافي مبابي قبل لقاء باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا، أمام أطلانطا الإيطالي، والتي ستقام بعد 17 يوما من الآن.

ويطمح باريس سان جرمان بوجود مبابي ضمن صفوفه خلال بطولة دوري الأبطال التي ستستكمل في البرتغال، ابتداء من 7 أغسطس المقبل.

وستكون الاستعدادات على قدم وساق الآن، لإعادة تأهيل مبابي، كي يكون جاهزا للمشاركة في مواجهة ربع النهائي أمام مفاجأة البطولة أطلانطا الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الباريسية إلى أن إصابة مبابي بالكاحل ستبعده عن الملاعب لمدة ما بين 10 و15 يوما، مما قد يسمح له باللحاق بدوري أبطال أوروبا.

وأثارت إصابة الدولي الفرنسي الشاب القلق بسبب التدخل العنيق لمدافع سان إتيان على كاحله خلال اللقاء، ولكن الفحوصات أظهرت لاحقا أن الإصابة ليست كسرا في الكاحل، وانما التواء فقط.

وقد تسمح المدة لتعافي مبابي قبل لقاء باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا، أمام أطلانطا الإيطالي، والتي ستقام بعد 17 يوما من الآن.

ويطمح باريس سان جرمان بوجود مبابي ضمن صفوفه خلال بطولة دوري الأبطال التي ستستكمل في البرتغال، ابتداء من 7 أغسطس المقبل.

وستكون الاستعدادات على قدم وساق الآن، لإعادة تأهيل مبابي، كي يكون جاهزا للمشاركة في مواجهة ربع النهائي أمام مفاجأة البطولة أطلانطا الإيطالي.