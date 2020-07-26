مانشستر يونايتد وتشلسي يتأهلان إلى أبطال أوروبا

تأهل مانشستر يونايتد وتشلسي إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما هبط واتفورد وبورنموث مع نوريتش سيتي إلى الدرجة الثانية.

ونجا أستون فيلا من الهبوط بالتعادل 1-1 مع وست هام يونايتد، ليصبح رصيده 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بورنموث الذي هبط رغم الانتصار 3-1 على إيفرتون، وكذلك واتفورد الذي خسر 3-2 أمام أرسنال.

وسجل برونو فرنانديز هدفا من ركلة جزاء، وأضاف جيسي لينجارد هدفا قرب النهاية ليفوز يونايتد 2-صفر على ليستر سيتي الذي اكتفى بالمركز الخامس وسيلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

واحتل تشلسي المركز الرابع بالانتصار 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز وتأهل أيضا إلى دوري الأبطال. وسجل هدفي “البلوز” كل من ماسون مونت وأوليفيه جيرو.

وكان ليفربول فاز بلقب “البريمرليغ”، قبل أيام، بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشلسي في أخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.

ونجا أستون فيلا من الهبوط بالتعادل 1-1 مع وست هام يونايتد، ليصبح رصيده 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بورنموث الذي هبط رغم الانتصار 3-1 على إيفرتون، وكذلك واتفورد الذي خسر 3-2 أمام أرسنال.

وسجل برونو فرنانديز هدفا من ركلة جزاء، وأضاف جيسي لينجارد هدفا قرب النهاية ليفوز يونايتد 2-صفر على ليستر سيتي الذي اكتفى بالمركز الخامس وسيلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

واحتل تشلسي المركز الرابع بالانتصار 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز وتأهل أيضا إلى دوري الأبطال. وسجل هدفي “البلوز” كل من ماسون مونت وأوليفيه جيرو.

وكان ليفربول فاز بلقب “البريمرليغ”، قبل أيام، بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشلسي في أخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.