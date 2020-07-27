كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب.. وفيرغسون يعلق

اختارت رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الألماني، يورغن كلوب، أفضل مدرب في الموسم بعد قيادته ليفربول إلى اللقب للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقاد كلوب ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس الموسم، الذي توّج فيه مع فريقه بلقب بطولة العالم للأندية.

وتم الإعلان عن تتويج المدرب الألماني بالجائزة من قبل المدرب السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون.

وقال فيرغسون على قناة سكاي سبورتس: “يورغن، رائع”.

وأضاف “نتحدث عن قضاء ليدز يونايتد 16 عاما في دوري الدرجة الأولى «الثانية عمليا»، لكن ليفربول انتظر 30 عاما للتتويج بلقب الدوري، أمر لا يصدق”.

وتابع: “إنك تستحق ذلك تماما. كان مستوى أداء فريقك رائعا. شخصيتك تجري في جميع أنحاء النادي بأكمله. لقد كان أداء رائعا”.

وأردف قائلا: “سأسامحك على إيقاظي في الساعة 3:30 صباحا لإخباري أنك فزت بالدوري! شكرا لك، ولكن على أي حال، أنت تستحق ذلك تماما. أحسنت”.

وتحدث المدرب السابق لبوروسيا دورتموند عن فيرغسون قائلا: “أعلم أنه ليس مناسبا 100 بالمئة كمدرب ليفربول لكني معجب به. أتذكر أنه كان أول مدرب بريطاني التقيت به”.

وأضاف “تناولنا الفطور. لست متأكدا من نسبة تذكره «لذلك اللقاء» ولكني أتذكر لأنه بالنسبة لي كانت تلك اللحظة مثل لقاء البابا. لقد كان أمرا رائعا”.

وتابع: “لم أكن أعتقد في تلك اللحظة أنني سأستلم كأسا باسمه” في إشارة إلى كأس أفضل مدرب في الدوري.

وحلّ مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر الذي توّج بالجائزة الموسم الماضي، ثانيا.

ونال الأرجنتيني مارسيلو بييلسا جائزة أفضل مدرب في الدرجة الأولى بعد قيادته ليدز يونايتد الى الممتازة للمرة الأولى منذ 16 عاما.

وقاد كلوب ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس الموسم، الذي توّج فيه مع فريقه بلقب بطولة العالم للأندية.

وتم الإعلان عن تتويج المدرب الألماني بالجائزة من قبل المدرب السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون.

وقال فيرغسون على قناة سكاي سبورتس: “يورغن، رائع”.

وأضاف “نتحدث عن قضاء ليدز يونايتد 16 عاما في دوري الدرجة الأولى «الثانية عمليا»، لكن ليفربول انتظر 30 عاما للتتويج بلقب الدوري، أمر لا يصدق”.

وتابع: “إنك تستحق ذلك تماما. كان مستوى أداء فريقك رائعا. شخصيتك تجري في جميع أنحاء النادي بأكمله. لقد كان أداء رائعا”.

وأردف قائلا: “سأسامحك على إيقاظي في الساعة 3:30 صباحا لإخباري أنك فزت بالدوري! شكرا لك، ولكن على أي حال، أنت تستحق ذلك تماما. أحسنت”.

وتحدث المدرب السابق لبوروسيا دورتموند عن فيرغسون قائلا: “أعلم أنه ليس مناسبا 100 بالمئة كمدرب ليفربول لكني معجب به. أتذكر أنه كان أول مدرب بريطاني التقيت به”.

وأضاف “تناولنا الفطور. لست متأكدا من نسبة تذكره «لذلك اللقاء» ولكني أتذكر لأنه بالنسبة لي كانت تلك اللحظة مثل لقاء البابا. لقد كان أمرا رائعا”.

وتابع: “لم أكن أعتقد في تلك اللحظة أنني سأستلم كأسا باسمه” في إشارة إلى كأس أفضل مدرب في الدوري.

وحلّ مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر الذي توّج بالجائزة الموسم الماضي، ثانيا.

ونال الأرجنتيني مارسيلو بييلسا جائزة أفضل مدرب في الدرجة الأولى بعد قيادته ليدز يونايتد الى الممتازة للمرة الأولى منذ 16 عاما.