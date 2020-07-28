رسميا.. إعلان مدة غياب مبابي

قد يفوت كيليان مبابي مباراة باريس سان جرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا بعد استبعاده لثلاث أسابيع تقريبا للتعافي من إصابة بالكاحل.

وجاء التشخيص قبل أسبوعين ونصف من لقاء باريس سان جرمان بفريق أتلانتا في لشبونة يوم 12 أغسطس عند استئناف البطولة بعد إجازة إجبارية بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأصيب مبابي، الجمعة، في الشوط الثاني من مباراة نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جرمان وسان إتيان، والتي فاز بها فريق مبابي بهدف مقابل لا شيء.

وذكر باريس سان جرمان في بيان أن “تشخيصا أجري اليوم أكد التواء الكاحل وإصابة في الرباط الخارجي. وبعد هذه الإصابة، يقدر وقت التعافي بنحو 3 أسابيع”.

وأحرز مبابي «21 عاما» 30 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم.

وجاء التشخيص قبل أسبوعين ونصف من لقاء باريس سان جرمان بفريق أتلانتا في لشبونة يوم 12 أغسطس عند استئناف البطولة بعد إجازة إجبارية بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأصيب مبابي، الجمعة، في الشوط الثاني من مباراة نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جرمان وسان إتيان، والتي فاز بها فريق مبابي بهدف مقابل لا شيء.

وذكر باريس سان جرمان في بيان أن “تشخيصا أجري اليوم أكد التواء الكاحل وإصابة في الرباط الخارجي. وبعد هذه الإصابة، يقدر وقت التعافي بنحو 3 أسابيع”.

وأحرز مبابي «21 عاما» 30 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم.