بالفيديو.. صلاح يودع صديقه بـ”رسالة حزينة”

ودع النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول زميله الكرواتي ديان لوفرين، الذي انتقل إلى زينيت سان بطرسبرغ رسميا، الاثنين.

ونشر حساب ليفربول على “تويتر” رسالة مصورة من صلاح إلى لوفرين، وقال: “سنفتقدك كثيرا، خاصة أنا، لقد كنت لاعبا رائعا في صفوف ليفربول وصديق شخصي عظيم”.

وأضاف صلاح موجها كلامه إلى لوفرين “لا أدرى ماذا أقول الآن يا صديقي.. لا تعلم شعوري حاليا”.

وقال النجم المصري: “سأفتقدك على المستوى الشخصي. فأنا أحبك كثيرا. لأنك كنت رائعا داخل وخارج الملعب”.

وتابع: “شكرا على كل شيء فعلته للنادي، وشكرا على كل شيء فعلته من أجلي. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل وأن تستمتع بمشوارك مع ناديك الجديد”.

وختم صلاح كلامه في الفيديو: “شكرا جزيلا ديان.. أراك قريبا”.

وأعلن نادي ليفربول رحيل مدافعه الكرواتي إلى الفريق الروسي بعد 6 سنوات في صفوفه، حيث انضم لوفرين «31 عاما» لصفوف ليفربول في 2014 قادما من ساوثمبتون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ولعب الموسم الجاري 15 مباراة مع ليفربول ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كما أنه شارك في 185 مباراة مع “الريدز” سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4.

ونشر حساب ليفربول على “تويتر” رسالة مصورة من صلاح إلى لوفرين، وقال: “سنفتقدك كثيرا، خاصة أنا، لقد كنت لاعبا رائعا في صفوف ليفربول وصديق شخصي عظيم”.

وأضاف صلاح موجها كلامه إلى لوفرين “لا أدرى ماذا أقول الآن يا صديقي.. لا تعلم شعوري حاليا”.

وقال النجم المصري: “سأفتقدك على المستوى الشخصي. فأنا أحبك كثيرا. لأنك كنت رائعا داخل وخارج الملعب”.

وتابع: “شكرا على كل شيء فعلته للنادي، وشكرا على كل شيء فعلته من أجلي. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل وأن تستمتع بمشوارك مع ناديك الجديد”.

وختم صلاح كلامه في الفيديو: “شكرا جزيلا ديان.. أراك قريبا”.

وأعلن نادي ليفربول رحيل مدافعه الكرواتي إلى الفريق الروسي بعد 6 سنوات في صفوفه، حيث انضم لوفرين «31 عاما» لصفوف ليفربول في 2014 قادما من ساوثمبتون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ولعب الموسم الجاري 15 مباراة مع ليفربول ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كما أنه شارك في 185 مباراة مع “الريدز” سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4.