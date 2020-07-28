تقارير: ريال مدريد يفكر بضم صخرة إشبيلية الدفاعية

أفادت تقارير رياضية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، يتابع مدافع نادي إشبيلية البالغ من العمر 21 عاما، جوليس أوليفييه كونديه، وذلك للتعاقد معه، في إطار سياسة “النادي الملكي” القائمة على استقطاب المواهب الشابة.

وأشار تقرير لشبكة “إي إس بي إن” الرياضية إلى أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، كان مهتما بالموهبة الفرنسية في الموسم الماضي، وبأنه يريد امتلاك المزيد من الخيارات للموسم القادم إلى جانب رافاييل فاران وسيرجيو راموس.

وعلى الرغم من ضم البرازيلي إيدير ميلتاو من بورتو البرتغالي في الصيف الماضي، إلا أن ريال مدريد يبحث عن لاعب دفاع آخر في “الميركاتو”، نظرا لأن خيسوس فاييخو سيترك معقل “سانتياغو برنابيو” هذا الصيف، ووضعية ناتشو مع الفريق غير واضحة، لأنه بالكاد كان ضمن حسابات زيدان هذا الموسم، لهذا السبب، تم فتح الباب لإمكانية التعاقد مع كونديه.

ووفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن زيدان يفضّل ضم كونديه لذكائه التكتيكي في وضع نفسه في الميدان، وأيضا بسبب سرعته.

وقدّم قلب دفاع إشبيلية كونديه موسما كبيرا مع فريقه إشبيلية تحت قيادة مدرب السابق للفريق الأبيض، جولين لوبيتيغي، علما أن عددا كبيرا من الأندية الأوروبية تتابع اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو.

وأشار تقرير لشبكة “إي إس بي إن” الرياضية إلى أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، كان مهتما بالموهبة الفرنسية في الموسم الماضي، وبأنه يريد امتلاك المزيد من الخيارات للموسم القادم إلى جانب رافاييل فاران وسيرجيو راموس.

وعلى الرغم من ضم البرازيلي إيدير ميلتاو من بورتو البرتغالي في الصيف الماضي، إلا أن ريال مدريد يبحث عن لاعب دفاع آخر في “الميركاتو”، نظرا لأن خيسوس فاييخو سيترك معقل “سانتياغو برنابيو” هذا الصيف، ووضعية ناتشو مع الفريق غير واضحة، لأنه بالكاد كان ضمن حسابات زيدان هذا الموسم، لهذا السبب، تم فتح الباب لإمكانية التعاقد مع كونديه.

ووفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن زيدان يفضّل ضم كونديه لذكائه التكتيكي في وضع نفسه في الميدان، وأيضا بسبب سرعته.

وقدّم قلب دفاع إشبيلية كونديه موسما كبيرا مع فريقه إشبيلية تحت قيادة مدرب السابق للفريق الأبيض، جولين لوبيتيغي، علما أن عددا كبيرا من الأندية الأوروبية تتابع اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو.