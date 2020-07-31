“اللقب الأخير”.. سان جرمان يتوج بكأس الرابطة             

أحرز باريس سان جرمان لقب النسخة الأخيرة من مسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم، بفوزه على ليون بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي، الجمعة في باريس.

وكانت المباراة النهائية من المسابقة، التي ستلغى العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات على الأندية المحلية، مقررة أصلا في الرابع من أبريل الماضي، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 9 ألقاب قياسية في المسابقة.

وأهدر الركلة الأخيرة لليون بديله البوركينابي برتران تراوريه حين تصدى لها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتوّج سان جرمان بطلا للدوري بقرار من الاتحاد المحلي الذي قرر عدم إكمال الموسم في نهاية ابريل بسبب تفشي كورونا، قبل أن يتوج بكأس فرنسا الأسبوع الماضي على حساب سانت إتيان بفوزه عليه 1-صفر بهدف سجله نجمه البرازيلي نيمار.

وفي المقابل، كان ليون يبحث عن لقبه الأول منذ الكأس المحلية في 2012.

وكان يتعين على ليون الفوز لكي يشارك في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل وتحاشي الغياب عن المسابقات القارية للمرة الأولى منذ عام 1997، علما بانه حل سابعا في الدوري المحلي.

وكانت المباراة النهائية من المسابقة، التي ستلغى العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات على الأندية المحلية، مقررة أصلا في الرابع من أبريل الماضي، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 9 ألقاب قياسية في المسابقة.

وأهدر الركلة الأخيرة لليون بديله البوركينابي برتران تراوريه حين تصدى لها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتوّج سان جرمان بطلا للدوري بقرار من الاتحاد المحلي الذي قرر عدم إكمال الموسم في نهاية ابريل بسبب تفشي كورونا، قبل أن يتوج بكأس فرنسا الأسبوع الماضي على حساب سانت إتيان بفوزه عليه 1-صفر بهدف سجله نجمه البرازيلي نيمار.

وفي المقابل، كان ليون يبحث عن لقبه الأول منذ الكأس المحلية في 2012.

وكان يتعين على ليون الفوز لكي يشارك في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل وتحاشي الغياب عن المسابقات القارية للمرة الأولى منذ عام 1997، علما بانه حل سابعا في الدوري المحلي.