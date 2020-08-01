كيف احتفل نجوم وأندية كرة القدم بعيد الأضحى؟

شارك عدد من أبرز نجوم كرة القدم وبعض الأندية الرياضة المسلمين حول العالم احتفالاتهم بعيد الأضحى، كل على طريقته الخاصة، من خلال نشر صور لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة صورة له على حسابه في “إنستغرام” وهو يرتدي جلبابا، وكتب أسفلها “صح فطوركم. الحمد لله”، في إشارة إلى صيام يوم عرفة الذي صادف الخميس.

أما لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، فقد نشر صورة له في “إنستغرام” وهو يرفع يديه بالدعاء على خلفية تظهر مآذن مسجد، وكتب تحتها: “عيد مبارك”.

وهنأ عدد من الأندية الأوروبية المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، كان من بينهم نادي برشلونة الإسباني، الذي نشر على حسابه الرسمي باللغة العربية في “تويتر” عبارة: “نادي برشلونة يهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى. عيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير”.

كما نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على حسابه باللغة العربية في “تويتر”، مقطع فيديو يرسم فيه أحد الفنانين نجوم الفريق الثلاثة سيرجيو أغويرو ورياض محرز وكيفن دي بروين بمناسبة حلول عيد الأضحى، معا عبارة: “نادي مانشستر سيتي يهنئكم بعيد الأضحى”.

أما نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي فهنأ المسلمين بعيد الأضحى في حسابه الرسمي على “تويتر” باللغة العربية، قائلا: “عيد أضحى مبارك عليكم وعلى أصدقائكم وعائلتكم وكل من تحبون”.

ونشر لاعب ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة صورة له على حسابه في “إنستغرام” وهو يرتدي جلبابا، وكتب أسفلها “صح فطوركم. الحمد لله”، في إشارة إلى صيام يوم عرفة الذي صادف الخميس.

أما لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، فقد نشر صورة له في “إنستغرام” وهو يرفع يديه بالدعاء على خلفية تظهر مآذن مسجد، وكتب تحتها: “عيد مبارك”.

وهنأ عدد من الأندية الأوروبية المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، كان من بينهم نادي برشلونة الإسباني، الذي نشر على حسابه الرسمي باللغة العربية في “تويتر” عبارة: “نادي برشلونة يهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى. عيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير”.

كما نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على حسابه باللغة العربية في “تويتر”، مقطع فيديو يرسم فيه أحد الفنانين نجوم الفريق الثلاثة سيرجيو أغويرو ورياض محرز وكيفن دي بروين بمناسبة حلول عيد الأضحى، معا عبارة: “نادي مانشستر سيتي يهنئكم بعيد الأضحى”.

أما نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي فهنأ المسلمين بعيد الأضحى في حسابه الرسمي على “تويتر” باللغة العربية، قائلا: “عيد أضحى مبارك عليكم وعلى أصدقائكم وعائلتكم وكل من تحبون”.