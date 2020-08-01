أخيرا.. ليفربول يكشف عن القميص الذي طال انتظاره

كشف ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، السبت، عن القميص الجديد الذي سيرتديه لاعبوه بدءا من الموسم المقبل.

ونشر الموقع الرسمي للنادي صور مجموعة من لاعبيه بالقميص الذي تنتجه شركة “نايكي”، المورد الجديد لليفربول بعد انتهاء تعاقده مع “نيوبالانس”.

والقميص هو الأول في تاريخ النادي الذي تنتجه “نايكي”، وأضافت الشركة خطا باللون الأزرق المائي إلى ياقة القميص وأطراف أكمامه، وخطين أبيضين على الجانبين.

ودخل التعاقد بين ليفربول و”نايكي” حيز التنفيذ في الأول من أغسطس الجاري، ويستمر لمدة 5 سنوات، بعد نزاع قضائي استمر لفترة طويلة العام الماضي لأسباب مالية.

وسيحصل النادي على نحو 30 مليون جنيه إسترليني سنويا من “نايكي”، نظير ارتداء القمصان الجديدة، علما أنه سيحصل على نسبة 20 بالمئة من مبيعات الملابس، مما قد يضاعف هذا المبلغ.

ونشر الموقع الرسمي للنادي صور مجموعة من لاعبيه بالقميص الذي تنتجه شركة “نايكي”، المورد الجديد لليفربول بعد انتهاء تعاقده مع “نيوبالانس”.

والقميص هو الأول في تاريخ النادي الذي تنتجه “نايكي”، وأضافت الشركة خطا باللون الأزرق المائي إلى ياقة القميص وأطراف أكمامه، وخطين أبيضين على الجانبين.

ودخل التعاقد بين ليفربول و”نايكي” حيز التنفيذ في الأول من أغسطس الجاري، ويستمر لمدة 5 سنوات، بعد نزاع قضائي استمر لفترة طويلة العام الماضي لأسباب مالية.

وسيحصل النادي على نحو 30 مليون جنيه إسترليني سنويا من “نايكي”، نظير ارتداء القمصان الجديدة، علما أنه سيحصل على نسبة 20 بالمئة من مبيعات الملابس، مما قد يضاعف هذا المبلغ.