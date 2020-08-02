خاص إصابات اليوم الأخير تصب بمصلحة الكبار قبل عودة دوري الأبطال

صبت الإصابات في اليوم الأخير من البطولات المحلية في أوروبا، في مصلحة الأندية الكبرى، قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا الجمعة المقبل.

واستفاد كبار أوروبا، برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي، من إصابات قوية لنجوم خصومهم بدوري أبطال أوروبا.

الخبر السعيد لبرشلونة

وصب خبر إصابة نجم وقائد نابولي، لورينزو إنسيني، في اليوم الأخير من منافسات الدوري الإيطالي، في مصلحة برشلونة، الذي سيواجه نابولي السبت المقبل.

وبدا إنسيني متألما جدا وهو يمسك عضلته الضامة، ليخرج من الملعب أمام لاتسيو باديا عليه الألم الشديد، مما دفع مصادر الأنباء الإسبانية والإيطالية لتوقع غيابه عن قمة نابولي وبرشلونة.

ضربة ثلاثية لفرص تشلسي

أما تشلسي الإنجليزي، المطالب بقلب خسارته بالذهاب أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 0-3، فتعرض لضربة “ثلاثية” في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض نجوم الفريق، الأميركي كريستيان بوليسيك والإسبانيان سيزار أزبيلكويتا وبيدرو، لإصابات أخرجتهم من المباراة، وأبعدتهم عن مواجهة بايرن ميونيخ الصعبة السبت المقبل.

وبذلك سيفتقد تشلسي لأبرز نجومه في رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى ميونيخ، فبالإضافة للإصابات، يفتقد الفريق لنجميه الإسباني ماركوس ألونزو والإيطالي جورجينيو بسبب الحرمان.

دفعة إيجابية لباريس

كما تعرض في اليوم الأخير من السيريا آ، حارس مرمى أتالانتا، بييرلويجي غوليني، لإصابة في مطلع مباراة فريقه أمام إنترميلانو، ما يجعله في دائرة “الغياب المحتمل” عن موقعة فريقه أمام باريس سان جرمان الفرنسي بدوري الأبطال.

وسيسابق غوليني، أحد أعمدة أتالانتا الرئيسية، الزمن، للحاق بموقعة فريقه الإيطالي المتألق، أمام باريس سان جرمان، الأسبوع المقبل.

وسيمثل غياب غوليني دفعة كبيرة لهجوم باريس سان جرمان، الذي ستكون مهمته أسهل بكثير أمام حارس احتياطي لم يشارك أبدا هذا الموسم.

واستفاد كبار أوروبا، برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي، من إصابات قوية لنجوم خصومهم بدوري أبطال أوروبا.

الخبر السعيد لبرشلونة

وصب خبر إصابة نجم وقائد نابولي، لورينزو إنسيني، في اليوم الأخير من منافسات الدوري الإيطالي، في مصلحة برشلونة، الذي سيواجه نابولي السبت المقبل.

وبدا إنسيني متألما جدا وهو يمسك عضلته الضامة، ليخرج من الملعب أمام لاتسيو باديا عليه الألم الشديد، مما دفع مصادر الأنباء الإسبانية والإيطالية لتوقع غيابه عن قمة نابولي وبرشلونة.

ضربة ثلاثية لفرص تشلسي

أما تشلسي الإنجليزي، المطالب بقلب خسارته بالذهاب أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 0-3، فتعرض لضربة “ثلاثية” في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض نجوم الفريق، الأميركي كريستيان بوليسيك والإسبانيان سيزار أزبيلكويتا وبيدرو، لإصابات أخرجتهم من المباراة، وأبعدتهم عن مواجهة بايرن ميونيخ الصعبة السبت المقبل.

وبذلك سيفتقد تشلسي لأبرز نجومه في رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى ميونيخ، فبالإضافة للإصابات، يفتقد الفريق لنجميه الإسباني ماركوس ألونزو والإيطالي جورجينيو بسبب الحرمان.

دفعة إيجابية لباريس

كما تعرض في اليوم الأخير من السيريا آ، حارس مرمى أتالانتا، بييرلويجي غوليني، لإصابة في مطلع مباراة فريقه أمام إنترميلانو، ما يجعله في دائرة “الغياب المحتمل” عن موقعة فريقه أمام باريس سان جرمان الفرنسي بدوري الأبطال.

وسيسابق غوليني، أحد أعمدة أتالانتا الرئيسية، الزمن، للحاق بموقعة فريقه الإيطالي المتألق، أمام باريس سان جرمان، الأسبوع المقبل.

وسيمثل غياب غوليني دفعة كبيرة لهجوم باريس سان جرمان، الذي ستكون مهمته أسهل بكثير أمام حارس احتياطي لم يشارك أبدا هذا الموسم.