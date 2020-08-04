6 تصديات تاريخية حولت كاسياس إلى “القديس إيكر”

أعلن الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، الثلاثاء، تعليق قفازيه واعتزاله كرة القدم بصفة نهائية بعد مسيرة مليئة بالإنجازات والألقاب، دامت 20 عاما.

وكتب كاسياس عبر بيان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “اليوم هو في الوقت ذاته أحد أهم وأصعب الأيام في حياتي الرياضية، حان الوقت للقول إلى اللقاء”.

وخاض كاسياس مسيرة أسطورية مع ريال مدريد «1999-2015» الذي نشأ في صفوفه، إذ يصفه الموقع الإلكتروني للنادي بـ”أفضل حارس مرمى في تاريخنا”.

وبعدها، انتقل في عام 2015 إلى بورتو البرتغالي، الذي أحرز معه لقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

وتميزت مسيرة إيكر، الملقب بـ”القديس”، بإحرازه 25 لقبا والكثير من الجوائز الفردية، نتيجة تصدياته الرائعة وتدخلاته الفريدة من نوعها.

وتوقفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عند 8 تصديات بارزة وتاريخية خلال مسيرة كاسياس، يتذكرها كل متابع للشأن الكروي.

1- نهائي دوري أبطال أوروبا 2002: ريال مدريد 2-1 باير ليفركوزن

تصدياته كانت حاسمة في حصول النادي الملكي على تاسع كأس أوروبي، رغم أن عمره لم يكن يتجاوز آنذاك 20 عاما. ويتذكر الجميع التصدي الذي نفذه كاسياس أمام البلغاري ديميتار برباتوف.

2- كأس السوبر الإسباني 2003: ريال مدريد 3-0 مايوركا

كان التصدي الذي قام به كاسياس بطرف إصبعه لركلة كرة نفذها لحظة مهمة في اللقاء، ساهمت في تجنب اللجوء إلى الوقت الإضافي.

3- كأس ملك إسبانيا 2004: إيبار 1-1 ريال مدريد

منع كاسياس هدفا محققا كان سيسجله غايزكا سايزار بضربة رأسية. وصل الحارس إلى الكرة قبل أن يفعل سايزار.

4- الدوري الإسباني 2007/08: ريال مدريد 3-0 أتلتيك بيلباو

يتذكر كاسياس هذه المباراة باعتبارها واحدة من أفضل المباريات في مسيرته، حيث نفذ تصديات كثيرة، أبرزها التصدي لرأسية فرانسيسكو ييستي.

5- الدوري الإسباني 2009/10: إشبيلية 2-1 ريال مدريد

رغم أن اللقاء انتهى بالهزيمة، قام كاسياس بتصد تاريخي في وجه مانو ديل مورالي، حيث كان الأخير وجها لوجه أمام الحارس الإسباني، إلا أن سرعة وبديهة كاسياس حالت دون تسجيل الهدف.

6- نهائي كأس الملك 2011: برشلونة 0-1 ريال مدريد

كان أندريس إنييستا في مربع العمليات لتسجيل هدف الفوز، لكن أطراف أصابع كاسياس حرمته من الهدف الحاسم الذي كان الفريق الكتالوني يحتاجه.

وكتب كاسياس عبر بيان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “اليوم هو في الوقت ذاته أحد أهم وأصعب الأيام في حياتي الرياضية، حان الوقت للقول إلى اللقاء”.

وخاض كاسياس مسيرة أسطورية مع ريال مدريد «1999-2015» الذي نشأ في صفوفه، إذ يصفه الموقع الإلكتروني للنادي بـ”أفضل حارس مرمى في تاريخنا”.

وبعدها، انتقل في عام 2015 إلى بورتو البرتغالي، الذي أحرز معه لقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

وتميزت مسيرة إيكر، الملقب بـ”القديس”، بإحرازه 25 لقبا والكثير من الجوائز الفردية، نتيجة تصدياته الرائعة وتدخلاته الفريدة من نوعها.

وتوقفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عند 8 تصديات بارزة وتاريخية خلال مسيرة كاسياس، يتذكرها كل متابع للشأن الكروي.

1- نهائي دوري أبطال أوروبا 2002: ريال مدريد 2-1 باير ليفركوزن

تصدياته كانت حاسمة في حصول النادي الملكي على تاسع كأس أوروبي، رغم أن عمره لم يكن يتجاوز آنذاك 20 عاما. ويتذكر الجميع التصدي الذي نفذه كاسياس أمام البلغاري ديميتار برباتوف.

2- كأس السوبر الإسباني 2003: ريال مدريد 3-0 مايوركا

كان التصدي الذي قام به كاسياس بطرف إصبعه لركلة كرة نفذها لحظة مهمة في اللقاء، ساهمت في تجنب اللجوء إلى الوقت الإضافي.

3- كأس ملك إسبانيا 2004: إيبار 1-1 ريال مدريد

منع كاسياس هدفا محققا كان سيسجله غايزكا سايزار بضربة رأسية. وصل الحارس إلى الكرة قبل أن يفعل سايزار.

4- الدوري الإسباني 2007/08: ريال مدريد 3-0 أتلتيك بيلباو

يتذكر كاسياس هذه المباراة باعتبارها واحدة من أفضل المباريات في مسيرته، حيث نفذ تصديات كثيرة، أبرزها التصدي لرأسية فرانسيسكو ييستي.

5- الدوري الإسباني 2009/10: إشبيلية 2-1 ريال مدريد

رغم أن اللقاء انتهى بالهزيمة، قام كاسياس بتصد تاريخي في وجه مانو ديل مورالي، حيث كان الأخير وجها لوجه أمام الحارس الإسباني، إلا أن سرعة وبديهة كاسياس حالت دون تسجيل الهدف.

6- نهائي كأس الملك 2011: برشلونة 0-1 ريال مدريد

كان أندريس إنييستا في مربع العمليات لتسجيل هدف الفوز، لكن أطراف أصابع كاسياس حرمته من الهدف الحاسم الذي كان الفريق الكتالوني يحتاجه.