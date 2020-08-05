بـ10 ملايين إسترليني.. ليفربول يسعى لضم “عدّاء سابق”

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى للتعاقد مع جمال لويس مدافع نورويتش سيتي، الذي هبط مؤخرا إلى دوري الدرجة الأولى.

وقالت صحيفة “ميرور” إن ليفربول رصد 10 ملايين جنيه إسترليني لضم لاعب منتخب أيرلندا الشمالية صاحب الـ22 عاما، الذي بدأ مسيرته الرياضية كعدّاء.

ويلعب لويس في مركز الظهير الأيسر، ويأمل يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن يمثل بديلا جيدا لأندي روبرتسون، بعد أن لفت الأنظار مع فريق “الكناري” خلال الموسم المنصرم.

ويمتلك المدرب الألماني سجلا جيدا مع ضم لاعبين من فرق هابطة إلى الدرجة الأولى، إذ نجح سابقا في خطف جيني فينالدوم «من نيوكاسل عام 2016»، وشيردان شاكيري «من ستوك سيتي عام 2018».

وكان لويس الذي يتميز بالسرعة الفائقة، أثبت كفاءته في سباقات العدو مسافة 800 و1500 متر، وسبق له الحصول على ميدالية فضية في سباق اختراق الضاحية تحت 17 عاما، وذلك سنة 2014.

وقالت صحيفة “ميرور” إن ليفربول رصد 10 ملايين جنيه إسترليني لضم لاعب منتخب أيرلندا الشمالية صاحب الـ22 عاما، الذي بدأ مسيرته الرياضية كعدّاء.

ويلعب لويس في مركز الظهير الأيسر، ويأمل يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن يمثل بديلا جيدا لأندي روبرتسون، بعد أن لفت الأنظار مع فريق “الكناري” خلال الموسم المنصرم.

ويمتلك المدرب الألماني سجلا جيدا مع ضم لاعبين من فرق هابطة إلى الدرجة الأولى، إذ نجح سابقا في خطف جيني فينالدوم «من نيوكاسل عام 2016»، وشيردان شاكيري «من ستوك سيتي عام 2018».

وكان لويس الذي يتميز بالسرعة الفائقة، أثبت كفاءته في سباقات العدو مسافة 800 و1500 متر، وسبق له الحصول على ميدالية فضية في سباق اختراق الضاحية تحت 17 عاما، وذلك سنة 2014.