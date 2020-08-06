إنتر ومانشستر يونايتد.. عودة سعيدة للبطولات الأوروبية

هز روميلو لوكاكو وكريستيان إريكسن الشباك ليتأهل إنتر ميلانو إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 2-صفرعلى خيتافي، الأربعاء.

وأقيمت المواجهة من مباراة واحدة على ملعب محايد في غيلسنكيرشن بألمانيا حيث تم تعديل جدول المباريات بعد تأجيل المنافسات في مارس بسبب جائحة كوفيد-19.

وبدأ خيتافي، الذي احتل المركز الثامن في الدوري الإسباني، المباراة بقوة واقترب من افتتاح التسجيل لكن سمير هاندانوفيتش حارس إنتر تصدى بطريقة رائعة لضربة رأس من نيمانيا مكسيموفيتش.

ورد إنتر ميلانو بقوة وأنقذ ديفيد سوريا حارس خيتافي محاولتين من المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قبل أن يفتتح لوكاكو التسجيل عقب تلقيه كرة طويلة ليتفوق على تشابيير إتشيتا ويسجل في الزاوية السفلى للمرمى.

وتحسن أداء خيتافي في الشوط الثاني وأبعد هاندانوفيتش ضربة رأس من خايمي ماتا قبل أن يحصل الفريق الإسباني على فرصة هائلة لإدراك التعادل حين قضى حكم الفيديو المساعد بوجود لمسة يد داخل المنطقة ضد دييغو غودين مدافع إنتر.

لكن البديل خورجي مولينا «38 عاما» سدد كرة سيئة خارج المرمى من علامة الجزاء لتنتقل السيطرة بعد ذلك لإنتر.

وبعد أن أضاع لوكاكو، الذي سجل الآن بآخر ثماني مباريات في الدوري الأوروبي، فرصة ذهبية من مدى قريب، أكد إنتر انتصاره عن طريق البديل إريكسن.

واستغل لاعب وسط توتنهام هوتسبير السابق، بعد لحظات من اشتراكه بديلا، خطأ دفاعيا من جيني داكونام ليسجل الهدف الثاني للفريق الإيطالي.

تأهل الشياطين

وفي مباراة أخرى حجز مانشستر يونايتد، بعد فوزه بتشكيلة من الصف الثاني 2-1 على ضيفه لاسك لينتس، ليحسم نتيجة المباراتين لصالحه 7-1.

وسيحصل يونايتد على مكافأة بمواجهة كوبنهاغن في كولونيا، الاثنين، بعد فوز النادي الدنماركي على ضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي 3-صفر في وقت سابق اليوم، ليعدل تأخره 1-صفر ذهابا.

وتأخر يونايتد بطل نسخة 2017 لثاني أبرز مسابقة للأندية في قارة أوروبا بهدف رائع من فيليب فيسنجر في الدقيقة 55 قبل أن يرد جيسي لينغارد وأنطوني مارسيال.

وبعد أن وضع قدما في دور الثمانية بفوزه 5-صفر أمام مستضيفه لينتس ذهابا في مارس، دفع المدرب أولي غونار سولشكيار بتشكيلة من الصف الثاني في أولد ترافورد.

وأقيمت المواجهة من مباراة واحدة على ملعب محايد في غيلسنكيرشن بألمانيا حيث تم تعديل جدول المباريات بعد تأجيل المنافسات في مارس بسبب جائحة كوفيد-19.

وبدأ خيتافي، الذي احتل المركز الثامن في الدوري الإسباني، المباراة بقوة واقترب من افتتاح التسجيل لكن سمير هاندانوفيتش حارس إنتر تصدى بطريقة رائعة لضربة رأس من نيمانيا مكسيموفيتش.

ورد إنتر ميلانو بقوة وأنقذ ديفيد سوريا حارس خيتافي محاولتين من المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قبل أن يفتتح لوكاكو التسجيل عقب تلقيه كرة طويلة ليتفوق على تشابيير إتشيتا ويسجل في الزاوية السفلى للمرمى.

وتحسن أداء خيتافي في الشوط الثاني وأبعد هاندانوفيتش ضربة رأس من خايمي ماتا قبل أن يحصل الفريق الإسباني على فرصة هائلة لإدراك التعادل حين قضى حكم الفيديو المساعد بوجود لمسة يد داخل المنطقة ضد دييغو غودين مدافع إنتر.

لكن البديل خورجي مولينا «38 عاما» سدد كرة سيئة خارج المرمى من علامة الجزاء لتنتقل السيطرة بعد ذلك لإنتر.

وبعد أن أضاع لوكاكو، الذي سجل الآن بآخر ثماني مباريات في الدوري الأوروبي، فرصة ذهبية من مدى قريب، أكد إنتر انتصاره عن طريق البديل إريكسن.

واستغل لاعب وسط توتنهام هوتسبير السابق، بعد لحظات من اشتراكه بديلا، خطأ دفاعيا من جيني داكونام ليسجل الهدف الثاني للفريق الإيطالي.

تأهل الشياطين

وفي مباراة أخرى حجز مانشستر يونايتد، بعد فوزه بتشكيلة من الصف الثاني 2-1 على ضيفه لاسك لينتس، ليحسم نتيجة المباراتين لصالحه 7-1.

وسيحصل يونايتد على مكافأة بمواجهة كوبنهاغن في كولونيا، الاثنين، بعد فوز النادي الدنماركي على ضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي 3-صفر في وقت سابق اليوم، ليعدل تأخره 1-صفر ذهابا.

وتأخر يونايتد بطل نسخة 2017 لثاني أبرز مسابقة للأندية في قارة أوروبا بهدف رائع من فيليب فيسنجر في الدقيقة 55 قبل أن يرد جيسي لينغارد وأنطوني مارسيال.

وبعد أن وضع قدما في دور الثمانية بفوزه 5-صفر أمام مستضيفه لينتس ذهابا في مارس، دفع المدرب أولي غونار سولشكيار بتشكيلة من الصف الثاني في أولد ترافورد.