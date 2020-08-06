كورونا يجلب الغرامة لتشافي “غير الملتزم”

وجّهت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم، إنذارا للإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال «2739 دولارا»، بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد لاستئناف الدوري بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد القطري: “تم توجيه إنذار للسيد تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد، وغرامة مالية قدرها «10.000» ريال فقط بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية والحجر المنزلي والإخلال بالتعهد الموقع من قبله”.

وكان تشافي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي قبل مباراة فريقه في الجولة 18 أمام الخور، وعاد لقيادة فريقه أمام الأهلي الاثنين الماضي في الجولة 19 بعد شفائه.

كما وقعت اللجنة عقوبات إدارية على 15 لاعبا من 9 أندية أيضا لعدم التزامهم بالبروتوكول الخاص.

ويطبق اتحاد الكرة بروتوكولا صحيا صارما منذ عودة الدوري والمباريات في 24 يوليو الماضي، كما أن المباريات تقام بدون حضور جماهيري.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد القطري: “تم توجيه إنذار للسيد تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد، وغرامة مالية قدرها «10.000» ريال فقط بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية والحجر المنزلي والإخلال بالتعهد الموقع من قبله”.

وكان تشافي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي قبل مباراة فريقه في الجولة 18 أمام الخور، وعاد لقيادة فريقه أمام الأهلي الاثنين الماضي في الجولة 19 بعد شفائه.

كما وقعت اللجنة عقوبات إدارية على 15 لاعبا من 9 أندية أيضا لعدم التزامهم بالبروتوكول الخاص.

ويطبق اتحاد الكرة بروتوكولا صحيا صارما منذ عودة الدوري والمباريات في 24 يوليو الماضي، كما أن المباريات تقام بدون حضور جماهيري.