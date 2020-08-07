“صدمة” لغوارديولا في دفاع مانشستر سيتي

رفض الإسباني إريك غارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عرضا لتمديد عقده مع الفريق الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأرجع البعض رفض لاعب خط الوسط المدافع «19 عاما» إلى رغبته في العودة إلى نادي برشلونة الذي شهد ظهوره كناشئ وغادره قبل 3 أعوام.

وشارك المدافع الإسباني في 19 مباراة مع الفريق الأول هذا الموسم لصالح مانشستر سيتي.

وقال المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا: “لقد أعلن أنه لا يريد تمديد عقده مع مانشستر سيتي، أمامه عام آخر وبعد ذلك لا يريد التمديد، نحن نريد «بقائه» لكنه لا يريد، لذا أتصور أنه يريد اللعب لصالح ناد آخر”.

وقع النادي هذا الأسبوع تعاقدا لضم المدافع الهولندي ناثان آكي من بورنموث، لكن سيتعين عليه الآن أن يقرر ما إذا كان من المنطقي بيع غارسيا هذا الصيف أو المخاطرة بفقده خلال موسم الانتقالات العام المقبل.

وأرجع البعض رفض لاعب خط الوسط المدافع «19 عاما» إلى رغبته في العودة إلى نادي برشلونة الذي شهد ظهوره كناشئ وغادره قبل 3 أعوام.

وشارك المدافع الإسباني في 19 مباراة مع الفريق الأول هذا الموسم لصالح مانشستر سيتي.

وقال المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا: “لقد أعلن أنه لا يريد تمديد عقده مع مانشستر سيتي، أمامه عام آخر وبعد ذلك لا يريد التمديد، نحن نريد «بقائه» لكنه لا يريد، لذا أتصور أنه يريد اللعب لصالح ناد آخر”.

وقع النادي هذا الأسبوع تعاقدا لضم المدافع الهولندي ناثان آكي من بورنموث، لكن سيتعين عليه الآن أن يقرر ما إذا كان من المنطقي بيع غارسيا هذا الصيف أو المخاطرة بفقده خلال موسم الانتقالات العام المقبل.