نجم ريال مدريد يتعافى من إصابته بكورونا

تعافى مهاجم ريال مدريد الإسباني، الدومينيكاني ماريانو دياز، من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولكن تعافيه جاء متأخرا بالنسبة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان مهاجم النادي “الملكي” قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا، يوم 27 يوليو الماضي، خلال الفحوصات التي أجراها فريقه قبل العودة لاستعدادات دوري أبطال أوروبا.

وبناء على تقرير الإصابة، لم يدرج مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، اللاعب ضمن القائمة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث يستأنف الفريق الإسباني مشاركته بالبطولة بلقاء مصيري أمام مانشستر سيتي مساء الجمعة.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن النتيجة الجديدة لدياز جاءت سلبية، بعد فترة الحجر المنزلي التي قضاها لـ11 يوما.

وشارك ماريانو دياز خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد في 7 مباريات فقط في كافة البطولات، بإجمالي 84 دقيقة لعب فقط، بواقع 5 مباريات في الدوري الإسباني ومباراتين في كأس السوبر الإسباني، وسجل هدفا وحيدا في “الليغا” كان في شباك برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت بالجولة 26، وانتهت بفوز نادي العاصمة الإسبانية بهدفين دون رد.

وكان مهاجم النادي “الملكي” قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا، يوم 27 يوليو الماضي، خلال الفحوصات التي أجراها فريقه قبل العودة لاستعدادات دوري أبطال أوروبا.

وبناء على تقرير الإصابة، لم يدرج مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، اللاعب ضمن القائمة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث يستأنف الفريق الإسباني مشاركته بالبطولة بلقاء مصيري أمام مانشستر سيتي مساء الجمعة.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن النتيجة الجديدة لدياز جاءت سلبية، بعد فترة الحجر المنزلي التي قضاها لـ11 يوما.

وشارك ماريانو دياز خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد في 7 مباريات فقط في كافة البطولات، بإجمالي 84 دقيقة لعب فقط، بواقع 5 مباريات في الدوري الإسباني ومباراتين في كأس السوبر الإسباني، وسجل هدفا وحيدا في “الليغا” كان في شباك برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت بالجولة 26، وانتهت بفوز نادي العاصمة الإسبانية بهدفين دون رد.