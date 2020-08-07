فاران يخذل زيدان.. ومانشستر سيتي يقبل هدية ريال مدريد

أزاح مانشستر سيتي الإنجليزي الساعي إلى إحراز لقبه الأول الكبير على الصعيد القاري منافسه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب القياسي في عدد الألقاب «13» من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن جدد الفوز عليه إيابا في الدور ثمن النهائي وبلغ ربع النهائي الجمعة على ملعب الاتحاد.

وسجل رحيم سترلينغ «9» والبرازيلي غابريال جيسوس «68» هدفي سيتي، والفرنسي كريم بنزيمة «28» هدف ريال مدريد.

وكان الـ”سيتيزنس” عاد بالفوز بالنتيجة ذاتها من عقر دار ريال مدريد ملعب سانتياغو برنابيو في مارس الماضي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

واعتمد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان على ثلاثي هجومي مكون من رأس الحربة بنزيمة ومن البلجيكي إيدين هازارد يسارا والبرازيلي رودريغو يمينا.

وعانى هازارد تحديدا من إصابات متكررة في موسمه الأول في صفوف ريال مدريد بعد انتقاله إليه من تشلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو.

في المقابل، وفي غياب هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، حل البرازيلي غابريال جيسوس بدلا منه.

وهي المرة الأولى التي يخسر فيها زيدان مباراة في الأدوار الإقصائية بعد أن فاز في مبارياته الـ12 السابقة في هذه الأدوار، كما هي المرة الثانية تواليا لريال مدريد التي يخرج فيها من هذا الدور بعد العام الماضي على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وارتكب مدافع ريال مدريد رافائيل فاران خطأ رهيبا داخل المنطقة فانتزع منه جيسوس الكرة مررها باتجاه رحيم سترلينغ الذي تابعها بسهولة داخل الشباك، رافعا رصيده إلى 31 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات بينها 6 في هذه المسابقة بالذات، كما أنه الهدف الرقم 100 لسترلينغ في صفوف سيتي في مختلف المسابقات.

ونجح ريال مدريد في ادراك التعادل عندما مرر رودريغو كرة متقنة داخل المنطقة فتابعها بنزيمة رأسية داخل الشباك «28».

وارتكب فاران خطأ فادحا آخر عندما اعاد الكرة باتجاه حارس مرماه لكن جيسوس غمزها من فوق كورتوا ليمنح التقدم مجددا لفريقه «68».

وسجل رحيم سترلينغ «9» والبرازيلي غابريال جيسوس «68» هدفي سيتي، والفرنسي كريم بنزيمة «28» هدف ريال مدريد.

وكان الـ”سيتيزنس” عاد بالفوز بالنتيجة ذاتها من عقر دار ريال مدريد ملعب سانتياغو برنابيو في مارس الماضي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

واعتمد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان على ثلاثي هجومي مكون من رأس الحربة بنزيمة ومن البلجيكي إيدين هازارد يسارا والبرازيلي رودريغو يمينا.

وعانى هازارد تحديدا من إصابات متكررة في موسمه الأول في صفوف ريال مدريد بعد انتقاله إليه من تشلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو.

في المقابل، وفي غياب هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، حل البرازيلي غابريال جيسوس بدلا منه.

وهي المرة الأولى التي يخسر فيها زيدان مباراة في الأدوار الإقصائية بعد أن فاز في مبارياته الـ12 السابقة في هذه الأدوار، كما هي المرة الثانية تواليا لريال مدريد التي يخرج فيها من هذا الدور بعد العام الماضي على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وارتكب مدافع ريال مدريد رافائيل فاران خطأ رهيبا داخل المنطقة فانتزع منه جيسوس الكرة مررها باتجاه رحيم سترلينغ الذي تابعها بسهولة داخل الشباك، رافعا رصيده إلى 31 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات بينها 6 في هذه المسابقة بالذات، كما أنه الهدف الرقم 100 لسترلينغ في صفوف سيتي في مختلف المسابقات.

ونجح ريال مدريد في ادراك التعادل عندما مرر رودريغو كرة متقنة داخل المنطقة فتابعها بنزيمة رأسية داخل الشباك «28».

وارتكب فاران خطأ فادحا آخر عندما اعاد الكرة باتجاه حارس مرماه لكن جيسوس غمزها من فوق كورتوا ليمنح التقدم مجددا لفريقه «68».