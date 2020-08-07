بعد ما فعله أمام مانشستر سيتي.. رسالة من فاران

لم ينتظر المدافع الفرنسي رفائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني كثيرا، واعترف عقب مباراة مانشستر سيتي بمسؤولية خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

وأطاح مانشستر سيتي ريال مدريد من دور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما كرر انتصاره عليه 2-1، بسبب فاران الذي تسبب بشكل مباشر في اهتزاز مرمى فريقه بهدفين

وارتكب فاران خطأ رهيبا في الدقيقة «9» من الشوط الأول داخل المنطقة فانتزع منه جيسوس الكرة مررها باتجاه رحيم سترلينغ الذي تابعها بسهولة داخل الشباك.

ونجح ريال مدريد في إدراك التعادل عندما مرر رودريغو كرة متقنة داخل المنطقة فتابعها بنزيمة رأسية داخل الشباك «28».

وارتكب فاران خطأ فادحا آخر عندما اعاد الكرة باتجاه حارس مرماه، لكن جيسوس غمزها من فوق كورتوا ليمنح التقدم مجددا لفريقه «68».

وقال فاران عقب المباراة: “أريد أن أواجه الجماهير وأعترف بأخطائي. أنا المسؤول عن خسارة ريال مدريد. هي مسؤوليتي تماما”.

وأضاف “كنا في وضع جيد والاستعدادات كانت جيدة قبل المباراة ولكن عندما ترتكب الأخطاء فأنت تدفع الثمن غاليا”.

وأوضح “لا يمكن أن تحدث مثل تلك الأخطاء. ليلة مُعقدة وصعبة للغاية علي”.

وتابع: “ولكني كرجل يجب أن أتحمل المسؤولية وأعترف بالخطأ. حزين من أجل زملائي الذين قدموا كل شيء على أرض الملعب. أنا المسؤول اليوم”.

يذكر أن مانشستر سيتي ضرب موعدا مع ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن نجح الفريق الفرنسي في إقصاء يوفنتوس.

وأطاح مانشستر سيتي ريال مدريد من دور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما كرر انتصاره عليه 2-1، بسبب فاران الذي تسبب بشكل مباشر في اهتزاز مرمى فريقه بهدفين

وارتكب فاران خطأ رهيبا في الدقيقة «9» من الشوط الأول داخل المنطقة فانتزع منه جيسوس الكرة مررها باتجاه رحيم سترلينغ الذي تابعها بسهولة داخل الشباك.

ونجح ريال مدريد في إدراك التعادل عندما مرر رودريغو كرة متقنة داخل المنطقة فتابعها بنزيمة رأسية داخل الشباك «28».

وارتكب فاران خطأ فادحا آخر عندما اعاد الكرة باتجاه حارس مرماه، لكن جيسوس غمزها من فوق كورتوا ليمنح التقدم مجددا لفريقه «68».

وقال فاران عقب المباراة: “أريد أن أواجه الجماهير وأعترف بأخطائي. أنا المسؤول عن خسارة ريال مدريد. هي مسؤوليتي تماما”.

وأضاف “كنا في وضع جيد والاستعدادات كانت جيدة قبل المباراة ولكن عندما ترتكب الأخطاء فأنت تدفع الثمن غاليا”.

وأوضح “لا يمكن أن تحدث مثل تلك الأخطاء. ليلة مُعقدة وصعبة للغاية علي”.

وتابع: “ولكني كرجل يجب أن أتحمل المسؤولية وأعترف بالخطأ. حزين من أجل زملائي الذين قدموا كل شيء على أرض الملعب. أنا المسؤول اليوم”.

يذكر أن مانشستر سيتي ضرب موعدا مع ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن نجح الفريق الفرنسي في إقصاء يوفنتوس.