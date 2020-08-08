غوارديولا عن صورته مع زيدان: قد نتناول العشاء معا

تحدث مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا عن الصورة التي جمعته بمدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اللقاء الذي جمع بين الفريقين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وانتهى بفوز “السيتيزينز” بهدفين مقابل واحد.

وبعد انتهاء المباراة تصافح بيب غوارديولا وزين الدين زيدان، وانتشرت صورة للمدربين بداخل ملعب الاتحاد وهما يتحدثان معا، بينما ينتظرهما جميع لاعبي الفريقين بداخل غرف الملابس.

وظلّ غوارديولا وزيدان يتحدثان معا لعدة دقائق، لذا تناولت وسائل الإعلام الحديث عما دار بين مدربي “السيتيزينز” و”المرينغي” بعد انتهاء اللقاء.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن غوارديولا سئل عن الحديث الذي جمعه بزيدان، فردّ قائلا: “أردت أن أهنئه على تتويج فريقه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، سألته كذلك عن صحة عائلته، وربما نتناول سويا العشاء ونتحدث يوما ما”.

ويعد غوارديولا بحسب “آس” المدير الفني الوحيد الذي تمكّن من “إخراج” فريق زيدان من بطولة دوري أبطال أوروبا في أحد أدوارها الإقصائية، إذ قاد المدرب الفرنسي ترسانته الملكية في ثلاثة مواسم متتالية تُوّج خلالها باللقب، ولكنه أخفق في مواصلة هذا الخط وسقط الجمعة أمام كتيبة غوارديولا، الذي سيواصل صراعه على اللقب القاري.

وأطاح مانشستر سيتي ريال مدريد من دور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما كرر انتصاره عليه 2-1، بسبب رفائيل فاران الذي تسبب بشكل مباشر في اهتزاز مرمى فريقه بهدفين.

وارتكب فاران خطأ رهيبا في الدقيقة «9» من الشوط الأول داخل المنطقة فانتزع منه جيسوس الكرة مررها باتجاه رحيم سترلينغ الذي تابعها بسهولة داخل الشباك.

ونجح ريال مدريد في إدراك التعادل عندما مرر رودريغو كرة متقنة داخل المنطقة فتابعها بنزيمة رأسية داخل الشباك «28».

وارتكب فاران خطأ فادحا آخر عندما أعاد الكرة باتجاه حارس مرماه، لكن جيسوس غمزها من فوق كورتوا ليمنح التقدم مجددا لفريقه «68».

وبعد انتهاء المباراة تصافح بيب غوارديولا وزين الدين زيدان، وانتشرت صورة للمدربين بداخل ملعب الاتحاد وهما يتحدثان معا، بينما ينتظرهما جميع لاعبي الفريقين بداخل غرف الملابس.

وظلّ غوارديولا وزيدان يتحدثان معا لعدة دقائق، لذا تناولت وسائل الإعلام الحديث عما دار بين مدربي “السيتيزينز” و”المرينغي” بعد انتهاء اللقاء.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن غوارديولا سئل عن الحديث الذي جمعه بزيدان، فردّ قائلا: “أردت أن أهنئه على تتويج فريقه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، سألته كذلك عن صحة عائلته، وربما نتناول سويا العشاء ونتحدث يوما ما”.

ويعد غوارديولا بحسب “آس” المدير الفني الوحيد الذي تمكّن من “إخراج” فريق زيدان من بطولة دوري أبطال أوروبا في أحد أدوارها الإقصائية، إذ قاد المدرب الفرنسي ترسانته الملكية في ثلاثة مواسم متتالية تُوّج خلالها باللقب، ولكنه أخفق في مواصلة هذا الخط وسقط الجمعة أمام كتيبة غوارديولا، الذي سيواصل صراعه على اللقب القاري.

وأطاح مانشستر سيتي ريال مدريد من دور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما كرر انتصاره عليه 2-1، بسبب رفائيل فاران الذي تسبب بشكل مباشر في اهتزاز مرمى فريقه بهدفين.

وارتكب فاران خطأ رهيبا في الدقيقة «9» من الشوط الأول داخل المنطقة فانتزع منه جيسوس الكرة مررها باتجاه رحيم سترلينغ الذي تابعها بسهولة داخل الشباك.

ونجح ريال مدريد في إدراك التعادل عندما مرر رودريغو كرة متقنة داخل المنطقة فتابعها بنزيمة رأسية داخل الشباك «28».

وارتكب فاران خطأ فادحا آخر عندما أعاد الكرة باتجاه حارس مرماه، لكن جيسوس غمزها من فوق كورتوا ليمنح التقدم مجددا لفريقه «68».