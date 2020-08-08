برشلونة قلق من “مصير يوفنتوس والريال” أمام نابولي

يواجه برشلونة الإسباني ضيفه نابولي الإيطالي، في قمة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتفكيره منصب على تجنب “كارثة الخروج المبكر”، التي واجهها يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني على حد سواء، ليلة الجمعة.

وكان برشلونة قد خرج بتعادل ثمين من ملعب نابولي، بنتيجة 1-1، في مباراة الذهاب في شهر فبراير الماضي، قبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويواجه النادي “الكتالوني” مباراة صعبة أمام نابولي، سيحاول فيها ليونيل ميسي ورفاقه حسمها بالانتصار، أو بالتعادل السلبي، الذي سيكون كافيا لتأهل برشلونة، وهو أمر غير متوقع في مباراة تجمع فريقين هجوميين.

ومن ناحيته، سيحاول نابولي تكرار “مفاجأة” ليون الفرنسي، الذي أقصى يوفنتوس مساء الجمعة، باللعب بشكل متماسك وحذر.

وسيعتمد نابولي بشكل كبير على أسلحته الهجومية المتمثلة بالمكسيكي هيرفنغ لوزانو والبلجيكي دريس ميرتنس والإيطالي لورينزو إنسيني، واستغلال دفاع برشلونة “المهزوز”.

أما برشلونة، فسيعتمد بشكل كبير على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيكون الأمل الرئيسي بحسم المباراة، خاصة مع غياب لاعبين مؤثرين عن خط الوسط، مثل الإسباني سيرجي بوسكيتس والتشيلي أرتورو فيدال والبرازيلي أرتور ميلو.

نزهة بافارية

وفي نفس التوقيت مساء السبت، سيستضيف بايرن ميونيخ الألماني ضيفه تشلسي الإنجليزي، في مباراة لقبّها المتابعون”بالنزهة” للنادي الألماني، الذي انتصر بنتيجة 3-0 في الذهاب، وأصبح على بعد خطوة من الوصول لربع النهائي.

ويعاني تشلسي من غيابات كثيرة، على رأسها الأميركي كريستيان بوليسيتش والإسبانيان سيزار أزبيليكويتا وماركو ألونزو، مما يجعل مهمة “البلوز” شبه مستحيلة أمام العملاق البافاري في ميونيخ.

يذكر أن الفائز من لقاء برشلونة ونابولي، سيواجه المتأهل من لقاء بايرن ميونيخ وتشلسي، في ربع النهائي الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.

وكان برشلونة قد خرج بتعادل ثمين من ملعب نابولي، بنتيجة 1-1، في مباراة الذهاب في شهر فبراير الماضي، قبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويواجه النادي “الكتالوني” مباراة صعبة أمام نابولي، سيحاول فيها ليونيل ميسي ورفاقه حسمها بالانتصار، أو بالتعادل السلبي، الذي سيكون كافيا لتأهل برشلونة، وهو أمر غير متوقع في مباراة تجمع فريقين هجوميين.

ومن ناحيته، سيحاول نابولي تكرار “مفاجأة” ليون الفرنسي، الذي أقصى يوفنتوس مساء الجمعة، باللعب بشكل متماسك وحذر.

وسيعتمد نابولي بشكل كبير على أسلحته الهجومية المتمثلة بالمكسيكي هيرفنغ لوزانو والبلجيكي دريس ميرتنس والإيطالي لورينزو إنسيني، واستغلال دفاع برشلونة “المهزوز”.

أما برشلونة، فسيعتمد بشكل كبير على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيكون الأمل الرئيسي بحسم المباراة، خاصة مع غياب لاعبين مؤثرين عن خط الوسط، مثل الإسباني سيرجي بوسكيتس والتشيلي أرتورو فيدال والبرازيلي أرتور ميلو.

نزهة بافارية

وفي نفس التوقيت مساء السبت، سيستضيف بايرن ميونيخ الألماني ضيفه تشلسي الإنجليزي، في مباراة لقبّها المتابعون”بالنزهة” للنادي الألماني، الذي انتصر بنتيجة 3-0 في الذهاب، وأصبح على بعد خطوة من الوصول لربع النهائي.

ويعاني تشلسي من غيابات كثيرة، على رأسها الأميركي كريستيان بوليسيتش والإسبانيان سيزار أزبيليكويتا وماركو ألونزو، مما يجعل مهمة “البلوز” شبه مستحيلة أمام العملاق البافاري في ميونيخ.

يذكر أن الفائز من لقاء برشلونة ونابولي، سيواجه المتأهل من لقاء بايرن ميونيخ وتشلسي، في ربع النهائي الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.