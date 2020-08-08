أندريا بيرلو مدربا ليوفنتوس خلفا لساري المقال

كشفت مصادر إيطالية أن اللاعب الدولي الإيطالي السابق، أندريا بيرلو، سيكون مدرب يوفنتوس الإيطالي الجديد، بعد ساعات من إقالة ماوريتسيو ساري.

ووفقا لشبكة “سكاي نيوز”، سيعين يوفنتوس نجمه السابق أندريا بيرلو، لتدريب الفريق الموسم المقبل، خلفا لماوريتسيو ساري، الذي تمت إقالته في وقت سابق من السبت.

وقال المصدر إن رئيس النادي أندريا أنييلي هو من اختار بيرلو لتدريب الفريق الأول، بعد أيام من تعيينه مدربا لفريق الشباب في النادي، ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.

وأثار القرار استغراب الكثيرين، خاصة وأن النجم الدولي الإيطالي السابق لا يملك أي خبرة تدريبية سابقة، مما يعتبر مغامرة حقيقية من قبل فريق “السيدة العجوز”.

ويعتبر بيرلو من أفضل اللاعبين الطليان، ومثل يوفنتوس في 119 مباراة، بين 2011 و2015، كما مثل منتخب إيطاليا في 116 مباراة، وحقق مع منتخب بلاده لقب كأس العالم 2006.

ووفقا لشبكة “سكاي نيوز”، سيعين يوفنتوس نجمه السابق أندريا بيرلو، لتدريب الفريق الموسم المقبل، خلفا لماوريتسيو ساري، الذي تمت إقالته في وقت سابق من السبت.

وقال المصدر إن رئيس النادي أندريا أنييلي هو من اختار بيرلو لتدريب الفريق الأول، بعد أيام من تعيينه مدربا لفريق الشباب في النادي، ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.

وأثار القرار استغراب الكثيرين، خاصة وأن النجم الدولي الإيطالي السابق لا يملك أي خبرة تدريبية سابقة، مما يعتبر مغامرة حقيقية من قبل فريق “السيدة العجوز”.

ويعتبر بيرلو من أفضل اللاعبين الطليان، ومثل يوفنتوس في 119 مباراة، بين 2011 و2015، كما مثل منتخب إيطاليا في 116 مباراة، وحقق مع منتخب بلاده لقب كأس العالم 2006.