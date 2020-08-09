بعد مواجهة الزمالك.. 16 إصابة كورونا في المصري البورسعيدي

أعلن النادي المصري البورسعيدي، الأحد، اكتشاف 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيان على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن الجهاز الطبي تلقى إخطارا يفيد بتأكد إصابة 16 من اللاعبين والجهاز الفني، عقب إجراء المسحة الطبية الأخيرة، السبت.

وتأتي هذه الأنباء بعد 3 أيام من مواجهة المصري ومضيفه الزمالك، في أول لقاء لاستئناف الدوري المصري الممتاز الذي توقف لأشهر بسبب أزمة كورونا.

وطلب النادي المصري تأجيل لقائه أمام حرس الحدود في الدوري، الذي كان مقررا الاثنين في ملعب برج العرب قرب مدينة الإسكندرية.

وتابع البيان: “طالب مجلس إدارة النادي المصري اتحاد الكرة بتأجيل مباراة حرس الحدود لأجل غير مسمى نتيجة للظروف الحالية، وحتى تتضح الصورة بالنسبة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس”.

وقال النادي في بيان على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن الجهاز الطبي تلقى إخطارا يفيد بتأكد إصابة 16 من اللاعبين والجهاز الفني، عقب إجراء المسحة الطبية الأخيرة، السبت.

وتأتي هذه الأنباء بعد 3 أيام من مواجهة المصري ومضيفه الزمالك، في أول لقاء لاستئناف الدوري المصري الممتاز الذي توقف لأشهر بسبب أزمة كورونا.

وطلب النادي المصري تأجيل لقائه أمام حرس الحدود في الدوري، الذي كان مقررا الاثنين في ملعب برج العرب قرب مدينة الإسكندرية.

وتابع البيان: “طالب مجلس إدارة النادي المصري اتحاد الكرة بتأجيل مباراة حرس الحدود لأجل غير مسمى نتيجة للظروف الحالية، وحتى تتضح الصورة بالنسبة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس”.