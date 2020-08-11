هذه خطة ريال مدريد “لخطف” ديبالا

يحاول ريال مدريد الإسباني تعزيز خطوطه بالتعاقد مع أفضل لاعب بالدوري الإيطالي، باولو ديبالا، في مهمة “صعبة جدا”، وقد تكلف الكثير بالنسبة “للملكي”.

ووفقا لموقع “ميدياسيت” الإيطالي، فإن النادي “الملكي” يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، وذلك لحل مشكلة الهجوم التي يعاني منها الفريق منذ رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2018.

ووفقا للموقع، يقدر يوفنتوس سعر نجمه الأرجنتيني بمبلغ 100 مليون يورو، ولكن ريال مدريد سيحاول أن يضيف لاعب أو اثنين في الصفقة، لتخفيض السعر.

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أن “الملكي” يفكر بعرض الإسباني إيسكو ليوفنتوس بالإضافة إلى 50 مليون يورو، للحصول على ديبالا، أما تقارير أخرى فأشارت إلى إدخال لاعب الوسط الألماني توني كروس في الصفقة.

وبالرغم من التقارير التي ازدادت مؤخرا، إلا أن خطة ريال مدريد لجلب النجم الأرجنتيني معقدة جدا، خاصة وأن يوفنتوس يعتبر ديبالا نجمه الأول، وسيسعى للاحتفاظ به بكل السبل، ولن يتركه إلا مقابل مبلغ ضخم ولاعبين عالميين.

ويذكر أن ديبالا حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي “الكالتشيو” هذا الموسم، بعد تألقه مع يوفنتوس وتحقيقه لقب الدوري.

ووفقا لموقع “ميدياسيت” الإيطالي، فإن النادي “الملكي” يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، وذلك لحل مشكلة الهجوم التي يعاني منها الفريق منذ رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2018.

ووفقا للموقع، يقدر يوفنتوس سعر نجمه الأرجنتيني بمبلغ 100 مليون يورو، ولكن ريال مدريد سيحاول أن يضيف لاعب أو اثنين في الصفقة، لتخفيض السعر.

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أن “الملكي” يفكر بعرض الإسباني إيسكو ليوفنتوس بالإضافة إلى 50 مليون يورو، للحصول على ديبالا، أما تقارير أخرى فأشارت إلى إدخال لاعب الوسط الألماني توني كروس في الصفقة.

وبالرغم من التقارير التي ازدادت مؤخرا، إلا أن خطة ريال مدريد لجلب النجم الأرجنتيني معقدة جدا، خاصة وأن يوفنتوس يعتبر ديبالا نجمه الأول، وسيسعى للاحتفاظ به بكل السبل، ولن يتركه إلا مقابل مبلغ ضخم ولاعبين عالميين.

ويذكر أن ديبالا حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي “الكالتشيو” هذا الموسم، بعد تألقه مع يوفنتوس وتحقيقه لقب الدوري.