الليغا.. فيروس كورونا يضرب كتيبة الخفافيش

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، لكن من دون الكشف عن هوية المعنيين.

وقال فالنسيا في بيان “إن الاختبارات التي أجريت، الاثنين، على الفريق الأول والجهاز الفني والمحيط المباشر، في ضوء العمل التحضيري «للموسم المقبل»، كشفت عن حالتين إيجابيتين لـ +كوفيد-19+”.

ووضِعَ الشخصان المعنيان في العزلة المنزلية وخضع الفريق بأكمله لـ “بروتوكول «صحي» صارم” بحسب ما أفاد النادي.

ويأتي الإعلان عن إصابتين وسط “الخفافيش” بعد يومين من اكتشاف حالتين في صفوف نادي العاصمة أتلتيكو مدريد هما مهاجمه الأرجنتيني أنخيل كوريا والمدافع الكرواتي شيمي فرساليكو اللذان سيغيبان عن الفريق في رحلته إلى لشبونة، حيث يخوض الخميس الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني.

وأعاد أتلتيكو اختبار جميع أعضاء الفريق وجاءت النتائج سلبية.

وتُعد إسبانيا من أكثر البلدان تضررا بالجائحة حيث سجلت حتى الإثنين 28576 حالة وفاة من أصل 322980 إصابة.

وعلى الرغم من أن معظم الرياضات عاودت نشاطها بعد توقف منذ مارس، هناك مخاوف من أن أعداد الإصابات عادت لترتفع مرة أخرى.

وسبق لعملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد أن أعلن عن إصابة مهاجمه ماريانو دياز بفيروس “كوفيد-19” قبل خوض اياب ثمن نهائي دوري الأبطال، لكن النادي الملكي لن يسافر الى لشبونة لأنه خسر مجددا الجمعة أمام مانشستر سيتي 1-2، وهي نفس النتيجة التي خسر بها لقاء الذهاب على أرضه قبل التوقف.

كما أعلن الفريق الإسباني الآخر إشبيلية إصابة أحد لاعبيه بالفيروس بدون الكشف عن اسمه، ما أثار القلق بإمكانية التأثير على استكمال مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” التي تقام أيضا ببطولة مصغرة اعتبارا من ربع النهائي في ألمانيا.

وانطلقت البطولة المصغرة التي فرضها “كوفيد-19″، الاثنين بتأهل مانشستر يونايتد وإنتر ميلانو إلى نصف النهائي، ويلتقي إشبيلية الثلاثاء في ربع النهائي مع وولفرهامبتون في دويسبورغ.

وقال فالنسيا في بيان “إن الاختبارات التي أجريت، الاثنين، على الفريق الأول والجهاز الفني والمحيط المباشر، في ضوء العمل التحضيري «للموسم المقبل»، كشفت عن حالتين إيجابيتين لـ +كوفيد-19+”.

ووضِعَ الشخصان المعنيان في العزلة المنزلية وخضع الفريق بأكمله لـ “بروتوكول «صحي» صارم” بحسب ما أفاد النادي.

ويأتي الإعلان عن إصابتين وسط “الخفافيش” بعد يومين من اكتشاف حالتين في صفوف نادي العاصمة أتلتيكو مدريد هما مهاجمه الأرجنتيني أنخيل كوريا والمدافع الكرواتي شيمي فرساليكو اللذان سيغيبان عن الفريق في رحلته إلى لشبونة، حيث يخوض الخميس الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني.

وأعاد أتلتيكو اختبار جميع أعضاء الفريق وجاءت النتائج سلبية.

وتُعد إسبانيا من أكثر البلدان تضررا بالجائحة حيث سجلت حتى الإثنين 28576 حالة وفاة من أصل 322980 إصابة.

وعلى الرغم من أن معظم الرياضات عاودت نشاطها بعد توقف منذ مارس، هناك مخاوف من أن أعداد الإصابات عادت لترتفع مرة أخرى.

وسبق لعملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد أن أعلن عن إصابة مهاجمه ماريانو دياز بفيروس “كوفيد-19” قبل خوض اياب ثمن نهائي دوري الأبطال، لكن النادي الملكي لن يسافر الى لشبونة لأنه خسر مجددا الجمعة أمام مانشستر سيتي 1-2، وهي نفس النتيجة التي خسر بها لقاء الذهاب على أرضه قبل التوقف.

كما أعلن الفريق الإسباني الآخر إشبيلية إصابة أحد لاعبيه بالفيروس بدون الكشف عن اسمه، ما أثار القلق بإمكانية التأثير على استكمال مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” التي تقام أيضا ببطولة مصغرة اعتبارا من ربع النهائي في ألمانيا.

وانطلقت البطولة المصغرة التي فرضها “كوفيد-19″، الاثنين بتأهل مانشستر يونايتد وإنتر ميلانو إلى نصف النهائي، ويلتقي إشبيلية الثلاثاء في ربع النهائي مع وولفرهامبتون في دويسبورغ.