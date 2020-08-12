انتفاضة متأخرة تقود سان جيرمان لنصف نهائي يوروبا ليغ

أحرز باريس سان جيرمان هدفين متأخرين أحدهما في الوقت المحتسب بدل الضائع للبديل إيريك تشوبو-موتينج ليفوز 2-1 على أتلانتا مفاجأة البطولة ويضع حدا لحلمه عند دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم أتلانتا، في أول مشاركة له في دوري الأبطال، عبر الكرواتي ماريو باشاليتش عندما أرسل تسديدة رائعة استقرت في شباك الفريق الفرنسي في الدقيقة 27، ليتماسك بعدها حتى الدقيقة الأخيرة عندما أدرك المدافع البرازيلي ماركينيوس التعادل لبطل فرنسا.

ومع تراجع لاعبي أتلانتا جراء الإرهاق وضع تشوبو-موتينغ الكرة في الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع لينهي المسيرة المحرجة خلال السنوات الماضية لباريس سان جيرمان والذي ودع البطولة دائما من دور الثمانية أو دور الستة عشر، ليبلغ قبل النهائي لأول مرة منذ عام 1995.

وسيلتقي الفريق الفرنسي في قبل النهائي مع الفائز من مباراة أتليتيكو مدريد ورازن بال شبورت لايبزيج الخميس.

وسيطر نيمار على الشوط الأول وأهدر أربع فرص جيدة.

وعلى الرغم من عدم امتلاكه القدرة الشرائية لباريس سان جيرمان، لكن أتلانتا كان أكثر من ند في الملعب للنادي الفرنسي وتقدم عندما أسفر تبادل للكرة عن وصولها إلى باشاليتش الذي قابلها مباشرة في مرمى الحارس كيلور نافاس.

ويقع أتلانتا، الذي مثل حالة نادرة من خارج الأندية الكبرى في أوروبا بوصوله لدور الثمانية، في مدينة بيرجامو التي كانت بؤرة لجائحة فيروس كورونا في إيطاليا في وقت سابق من العام الحالي.

وتقدم أتلانتا، في أول مشاركة له في دوري الأبطال، عبر الكرواتي ماريو باشاليتش عندما أرسل تسديدة رائعة استقرت في شباك الفريق الفرنسي في الدقيقة 27، ليتماسك بعدها حتى الدقيقة الأخيرة عندما أدرك المدافع البرازيلي ماركينيوس التعادل لبطل فرنسا.

ومع تراجع لاعبي أتلانتا جراء الإرهاق وضع تشوبو-موتينغ الكرة في الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع لينهي المسيرة المحرجة خلال السنوات الماضية لباريس سان جيرمان والذي ودع البطولة دائما من دور الثمانية أو دور الستة عشر، ليبلغ قبل النهائي لأول مرة منذ عام 1995.

وسيلتقي الفريق الفرنسي في قبل النهائي مع الفائز من مباراة أتليتيكو مدريد ورازن بال شبورت لايبزيج الخميس.

وسيطر نيمار على الشوط الأول وأهدر أربع فرص جيدة.

وعلى الرغم من عدم امتلاكه القدرة الشرائية لباريس سان جيرمان، لكن أتلانتا كان أكثر من ند في الملعب للنادي الفرنسي وتقدم عندما أسفر تبادل للكرة عن وصولها إلى باشاليتش الذي قابلها مباشرة في مرمى الحارس كيلور نافاس.

ويقع أتلانتا، الذي مثل حالة نادرة من خارج الأندية الكبرى في أوروبا بوصوله لدور الثمانية، في مدينة بيرجامو التي كانت بؤرة لجائحة فيروس كورونا في إيطاليا في وقت سابق من العام الحالي.