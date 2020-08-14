نجم برشلونة يرد على الجميع: سنهزم البايرن “في حالة واحدة”

قال أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، الخميس، إن فريقه لا يزال الأفضل في العالم وسيتغلب على بايرن ميونيخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الجمعة، “إذا لعب «الفريق الكتالوني» بطريقته”.

وبايرن ميونيخ مرشح بقوة للفوز على برشلونة بعد حصوله على الثنائية المحلية في الدوري وكأس ألمانيا، كما سحق تشلسي 7-1 في مجموع المباراتين بدور الستة عشر، بينما لم يحقق البارسا إنجازا بارزا حتى الآن هذا الموسم.

وتوقعت أسماء بارزة فوز بايرن قبل المباراة المقررة في لشبونة، من بينها الأسطورة لوثار ماتيوس الذي قال “أعتقد أن بايرن لا يمكن أن يخسر في مواجهة تشكيلة برشلونة الحالية، إلا إذا ارتكب الكثير من الأخطاء وواجهته الكثير من العثرات”.

لكن لاعب الوسط التشيلي فيدال، الذي دافع عن ألوان بايرن بين 2015 و2018، قال إن فريقه الحالي برشلونة لا يزال قويا لوجود ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وقال “سيدخل بايرن المباراة بثقة لكنه يعرف انه لن يواجه غدا منافسا من الدوري الألماني. سيلعب أمام برشلونة”.

وتابع: “أتفهم حالة التشاؤم لكننا أفضل فريق في العالم. المشكلة أننا لا نظهر ذلك دائما في الملعب، وخسرنا الدوري مؤخرا. لكننا نملك ميسي وأفضل اللاعبين في العالم ونرغب في إثبات أنفسنا”.

وتألق ميسي في الفوز 3-1 على نابولي في إياب دور الستة عشر، لكن حصيلة أهداف اللاعب الأرجنتيني «ثلاثة أهداف» في النسخة الحالية من البطولة، ربما تكون مخيبة بالمقارنة بمهاجم بايرن روبرت ليفاندوفسكي، الذي هز الشباك 13 مرة.

وأشاد فيدال بزميله السابق، لكنه رفض تصريح الأسطورة ماتيوس بأن المهاجم البولندي أفضل من ميسي.

وقال “ليفاندوفسكي لاعب استثنائي وخطير جدا وهداف لا يشق له غبار.. سيكون من الصعب جدا إيقافه لكن من المستحيل مقارنته مع ميسي الذي جاء من كوكب آخر”، على حد تعبيره.

وبايرن ميونيخ مرشح بقوة للفوز على برشلونة بعد حصوله على الثنائية المحلية في الدوري وكأس ألمانيا، كما سحق تشلسي 7-1 في مجموع المباراتين بدور الستة عشر، بينما لم يحقق البارسا إنجازا بارزا حتى الآن هذا الموسم.

وتوقعت أسماء بارزة فوز بايرن قبل المباراة المقررة في لشبونة، من بينها الأسطورة لوثار ماتيوس الذي قال “أعتقد أن بايرن لا يمكن أن يخسر في مواجهة تشكيلة برشلونة الحالية، إلا إذا ارتكب الكثير من الأخطاء وواجهته الكثير من العثرات”.

لكن لاعب الوسط التشيلي فيدال، الذي دافع عن ألوان بايرن بين 2015 و2018، قال إن فريقه الحالي برشلونة لا يزال قويا لوجود ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وقال “سيدخل بايرن المباراة بثقة لكنه يعرف انه لن يواجه غدا منافسا من الدوري الألماني. سيلعب أمام برشلونة”.

وتابع: “أتفهم حالة التشاؤم لكننا أفضل فريق في العالم. المشكلة أننا لا نظهر ذلك دائما في الملعب، وخسرنا الدوري مؤخرا. لكننا نملك ميسي وأفضل اللاعبين في العالم ونرغب في إثبات أنفسنا”.

وتألق ميسي في الفوز 3-1 على نابولي في إياب دور الستة عشر، لكن حصيلة أهداف اللاعب الأرجنتيني «ثلاثة أهداف» في النسخة الحالية من البطولة، ربما تكون مخيبة بالمقارنة بمهاجم بايرن روبرت ليفاندوفسكي، الذي هز الشباك 13 مرة.

وأشاد فيدال بزميله السابق، لكنه رفض تصريح الأسطورة ماتيوس بأن المهاجم البولندي أفضل من ميسي.

وقال “ليفاندوفسكي لاعب استثنائي وخطير جدا وهداف لا يشق له غبار.. سيكون من الصعب جدا إيقافه لكن من المستحيل مقارنته مع ميسي الذي جاء من كوكب آخر”، على حد تعبيره.