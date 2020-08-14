الفيفا يغرم كهربا مليوني دولار بقضية “الهروب”.. واللاعب يرد

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، غرامة تقدر بنحو مليوني دولار على لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم «كهربا»، لفسخه عقده مع الغريم التقليدي الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك تلقيه خطابا رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للفيفا، بتوقيع العقوبة على لاعب المنتخب المصري.

وجاء في بيان النادي: “أقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع 32 مليون و837 ألف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي. مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5 بالمئة من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي، وفي حالة عدم السداد خلال 45 يوما من توقيع العقوبة يتم إيقافه لمدة أقصاها 6 أشهر”.

يذكر أن كهربا «26 عاما» رحل عن الزمالك بحجة انتهاء عقده مع النادي، لينتقل إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل أن يفسخ تعاقده وينتقل للأهلي الشتاء الماضي، علما أنه يقضي في الوقت الحالي عقوبة اتحاد الكرة بإيقافه 10 مباريات، على خلفية أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات في فبراير الماضي.

وقال اللاعب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “بعد التواصل مع محامي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك التي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 مليون يورو مع طلب معاقبتي لمدة 6 أشهر ومعاقبة النادي الأهلي والنادي البرتغالي، صدر القرار فقط بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادي البرتغالي لنادي الزمالك ورفض جميع الطلبات الأخرى”.

وأعلن اللاعب أنه “بالنسبة للغرامة المالية فسيتم الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان”.

ورأى اللاعب أن اتحاد الكرة جامل الزمالك في القضية المرفوعة أمام الاتحاد الدولي، مضيفا: “رغم تقديم الاتحاد المصري لفيفا وثيقة محاباة مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي إلا أنني والحمدلله لم أعاقب وهذا يثبت صحة موقفي”.

على الجانب الآخر، أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه تأكيد الاتحاد الدولي على سلامة موقفه في التعاقد مع كهربا، موضحا: “التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف”.

وأضاف: “جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها الزمالك في ذات الموضوع، وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة”.

وأعلن نادي الزمالك تلقيه خطابا رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للفيفا، بتوقيع العقوبة على لاعب المنتخب المصري.

وجاء في بيان النادي: “أقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع 32 مليون و837 ألف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي. مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5 بالمئة من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي، وفي حالة عدم السداد خلال 45 يوما من توقيع العقوبة يتم إيقافه لمدة أقصاها 6 أشهر”.

يذكر أن كهربا «26 عاما» رحل عن الزمالك بحجة انتهاء عقده مع النادي، لينتقل إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل أن يفسخ تعاقده وينتقل للأهلي الشتاء الماضي، علما أنه يقضي في الوقت الحالي عقوبة اتحاد الكرة بإيقافه 10 مباريات، على خلفية أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات في فبراير الماضي.

وقال اللاعب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “بعد التواصل مع محامي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك التي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 مليون يورو مع طلب معاقبتي لمدة 6 أشهر ومعاقبة النادي الأهلي والنادي البرتغالي، صدر القرار فقط بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادي البرتغالي لنادي الزمالك ورفض جميع الطلبات الأخرى”.

وأعلن اللاعب أنه “بالنسبة للغرامة المالية فسيتم الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان”.

ورأى اللاعب أن اتحاد الكرة جامل الزمالك في القضية المرفوعة أمام الاتحاد الدولي، مضيفا: “رغم تقديم الاتحاد المصري لفيفا وثيقة محاباة مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي إلا أنني والحمدلله لم أعاقب وهذا يثبت صحة موقفي”.

على الجانب الآخر، أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه تأكيد الاتحاد الدولي على سلامة موقفه في التعاقد مع كهربا، موضحا: “التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف”.

وأضاف: “جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها الزمالك في ذات الموضوع، وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة”.