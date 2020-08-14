“مباراة المهانة”.. بايرن ميونيخ يكتسح برشلونة بنتيجة جنونية

في مباراة لن ينساها عشاق برشلونة، جاءت عامرة بالأهداف، وانتهت بنتيجة قاسية، تغلب بايرن ميونيخ الألماني على برشلونة الإسباني بنتيجة 8-2 ليقصيه من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي استضافتها مدينة لشبونة البرتغالية بسبب ظروف جائحة كورونا جاءت مشتعلة من الدقائق الأولى، إذ تقدم بايرن ميونيخ مبكرا جدا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل برشلونة بهدف سريع، فيما تتابعت مشاهد الإثارة وانهمرت الأهداف لاحقا

ويلتقي بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي مع الفائز من مانشستر سيتي وليون اللذين يلتقيان السبت.

المباراة التي استضافتها مدينة لشبونة البرتغالية بسبب ظروف جائحة كورونا جاءت مشتعلة من الدقائق الأولى، إذ تقدم بايرن ميونيخ مبكرا جدا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل برشلونة بهدف سريع، فيما تتابعت مشاهد الإثارة وانهمرت الأهداف لاحقا

ويلتقي بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي مع الفائز من مانشستر سيتي وليون اللذين يلتقيان السبت.